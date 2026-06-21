Укр

Только внимательные люди дают правильный ответ: проверьте свои знания по математике

Автор
Марина Бондаренко
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Одна ошибка в вычислениях — и ответ будет ошибочным
Одна ошибка в вычислениях — и ответ будет ошибочным. Фото Коллаж "Телеграфа"

Задание на 10 секунд, которое проваливают тысячи человек

Этот пример выглядит настолько легким, что многие даже не задумываются над решением. Именно поэтому он часто становится ловушкой и заставляет ошибаться даже тех, кто хорошо помнит школьную математику.

Все дело в одном правиле, о котором многие забывают в спешке. Это можно увидеть на примере 100 — 10 × 9 + 8, как написали в"Oeste Geral". Там же объяснили, как его решить.

Как правильно решить пример

  • В выражении 100 – 10 × 9 + 8 сначала нужно выполнить умножение:
  • 10×9 = 90
  • Тогда имеем: 100 – 90 + 8
  • Далее выполняем вычитание: 100 – 90 = 10
  • И последнее действие: 10+8=18
  • Следовательно, правильный ответ — 18.

Почему возникают ошибки

Увидев краткий пример, многие начинают считать его слева направо. В повседневной жизни такой подход часто работает, но в математике важно соблюдать порядок выполнения действий.

Если проигнорировать это правило, можно быстро прийти к ложному результату, хотя сами вычисления будут правильными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как решить математическое выражение 70+7×3÷3-7. Многие отвечают неверно.

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