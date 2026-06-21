Только внимательные люди дают правильный ответ: проверьте свои знания по математике
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Задание на 10 секунд, которое проваливают тысячи человек
Этот пример выглядит настолько легким, что многие даже не задумываются над решением. Именно поэтому он часто становится ловушкой и заставляет ошибаться даже тех, кто хорошо помнит школьную математику.
Все дело в одном правиле, о котором многие забывают в спешке. Это можно увидеть на примере 100 — 10 × 9 + 8, как написали в"Oeste Geral". Там же объяснили, как его решить.
Как правильно решить пример
- В выражении 100 – 10 × 9 + 8 сначала нужно выполнить умножение:
- 10×9 = 90
- Тогда имеем: 100 – 90 + 8
- Далее выполняем вычитание: 100 – 90 = 10
- И последнее действие: 10+8=18
- Следовательно, правильный ответ — 18.
Почему возникают ошибки
Увидев краткий пример, многие начинают считать его слева направо. В повседневной жизни такой подход часто работает, но в математике важно соблюдать порядок выполнения действий.
Если проигнорировать это правило, можно быстро прийти к ложному результату, хотя сами вычисления будут правильными.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как решить математическое выражение 70+7×3÷3-7. Многие отвечают неверно.