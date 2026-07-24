Этот рецепт кабачков заполонил Instagram: почему его готовят сотни людей (видео)

Кабачки — один из самых популярных летних овощей, сезон которых сейчас в самом разгаре, поэтому самое время экспериментировать с новыми блюдами.

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Из них готовят рагу, оладьи, запеканки, салаты, особенно эффектно на праздничном столе выглядят кабачковые рулетики с крабовыми палочками. Сегодня предлагаем приготовить простое блюдо из кабачков, которое в последнее время стало популярным в Instagram: обжаренные или запеченные овощи с нежным соусом на основе греческого йогурта. Для рецепта лучше брать молодые кабачки с тонкой шкуркой и небольшими семенами, а сами овощи не пережаривать, чтобы они остались сочными и сохранили приятную текстуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

Как приготовить кабачки в сливочном соусе

Ингредиенты:

молодые кабачки — 2-3 шт.;

греческий йогурт без добавок – 150 г;

соевый соус — 1-2 ст. л.;

молодой чеснок — 1-2 зубчика;

свежая зелень — 2-3 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

масло – для обжаривания;

Способ приготовления:

Кабачки вымыть, обсушить и порезать кружочками либо брусочками средней толщины. Не стоит делать кусочки слишком тонкими, в противном случае они могут потерять форму во время приготовления. Посолить кабачки и оставьте на 15–20 минут, чтобы они пустили лишнюю жидкость. Тщательно промокнуть овощи бумажными полотенцами – это поможет получить более румяную корочку во время обжарки. Обжарить кабачки на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон. По желанию запечь их в духовке при 200 °C примерно 15–20 минут или приготовить в мультипечи. Для соуса соединить греческий йогурт, соевый соус и горчицу. Добавить мелко нарезанный молодой чеснок и свежую зелень, затем тщательно перемешать. Если соус кажется слишком соленым, дополнительно соль не использовать. Переложить теплые кабачки в миску, добавить соус и осторожно перемешать, чтобы он равномерно покрыл все кусочки. Не следует делать это слишком интенсивно, чтобы не превратить мягкие овощи в однородную массу. Подать блюдо сразу после приготовления или оставить на 10–15 минут, чтобы кабачки лучше пропитались соусом. По желанию добавить к соусу немного лимонного сока, паприки или острого перца.

Как и с чем подавать

Кабачки в соусе лучше подавать теплыми или слегка охлажденными, украсив свежей зеленью, кунжутом или тонкими ломтиками свежего огурца. Кушанье хорошо сочетается с отварным молодым картофелем, рисом, булгуром или свежим овощным салатом, а также может стать самостоятельной легкой закуской. Для более насыщенного вкуса к соусу можно добавить немного лимонного сока, укроп, кинзу или щепотку хлопьев чили, а греческий йогурт при необходимости заменить густой сметаной.

Этот рецепт помогает превратить обычные сезонные кабачки в легкое, ароматное и одновременно сытное блюдо. Особую роль играет соус: сочетание нежного йогурта, солоноватого соевого соуса, чеснока и горчицы делает вкус овощей более выразительным. А благодаря разным способам приготовления – на сковороде, в духовке или мультипечи – рецепт легко адаптировать под собственные предпочтения.