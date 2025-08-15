Ведущий пропагандистского "Первого канал" родом из Украины

Предатели Украины продолжают оправдывать войну России против мирных жителей независимого государства. Многие из них живут в стране-агрессорше, как вот ведущий Юрий Кот, а также уроженец Черновцов Дмитрий Борисов.

Российский журналист и работник пропагандистского "Первого канала" родился 15 августа 1985 года (сейчас ему 40 лет) в семье филологов. В младенчестве Дмитрий вместе с родителями перебрался в Москву, позже семья некоторое время жила в Литве и в Сибири, а затем снова вернулась в столицу РФ.

В 2007 году Борисов получил диплом филолога со специализацией по истории, культуре и литературе России и Германии, отучившись в Российском государственном гуманитарном университете. После выпуска поступил в аспирантуру.

Дмитрий Борисов в молодости

Начал карьеру в 16 лет как корреспондент и ведущий на "Эхо Москвы". Вел авторские передачи, а также был приглашенным гостем в различных информационных и аналитических эфирах. В марте 2006 года приглашен на "Первый канал" в качестве ведущего различных телепередач. С 2011 года он регулярно ведет программу "Время". В 2015 году Борисов возглавил "Первый канал. Всемирная сеть" в качестве генерального продюсера — "дочку" пропагандистского канала.

В июне 2017 года Дмитрий выступил главным ведущим "Прямой линии с Владимиром Путиным", а спустя пару месяцев сменил путиниста Андрея Малахова в программе "Пусть говорят".

Борисов с пропагандистом Андреем Малаховым

Дмитрий Борисов работает на пропагандистском канале

Что говорит о войне Дмитрий Борисов

После начала так называемой "СВО" Борисова долго не показывали на телевидении. В сети появились слухи, что журналист эмигрировал в США, чему способствовало фото уроженца Черновцов в соцсетях, сделанном в Майами. Сам Дмитрий эту информацию не комментировал, а уже в июне вернулся в страну-террористку.

Ведущий продолжает зарабатывать кровавые рубли, развлекая россиян по телевидению и на онлайн-платформах. Он берет интервью в ярых пропагандистов, российских артистов и спортсменов, которые поддерживают кровопролитную войну против украинцев. При этом Борисов не комментирует военные события и умалчивает о преступлениях путинской армии.

В соцсетях журналист делится "счастливыми" личными фото, но комментарии к постам у него отключены. Личная жизнь россиянина остается непубличной: он никогда не был женат и не имеет детей.

