Цей рецепт кабачків заполонив Instagram: чому його готують сотні людей (відео)
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Кабачки — один із найпопулярніших літніх овочів, сезон яких зараз у самому розпалі, тож саме час експериментувати з новими стравами.
З них готують рагу, оладки, запіканки, салати, а особливо ефектно на святковому столі виглядають кабачкові рулетики з крабовими паличками. Сьогодні пропонуємо приготувати просту страву з кабачків, яка останнім часом стала популярною в Instagram: обсмажені або запечені овочі з ніжним соусом на основі грецького йогурту. Для рецепта краще брати молоді кабачки з тонкою шкіркою та невеликим насінням, а самі овочі не пересмажувати, щоб вони залишилися соковитими й зберегли приємну текстуру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".
Як приготувати кабачки у вершковому соусі
Інгредієнти:
- молоді кабачки — 2–3 шт.;
- грецький йогурт без добавок — 150 г;
- соєвий соус — 1–2 ст. л.;
- молодий часник — 1–2 зубчики;
- свіжа зелень — 2–3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- олія — для обсмажування;
Спосіб приготування:
- Кабачки вимити, обсушити та нарізати кружальцями або брусочками середньої товщини. Не варто робити шматочки надто тонкими, інакше вони можуть втратити форму під час приготування.
- Посолити кабачки та залишити на 15–20 хвилин, щоб вони пустили зайву рідину. Ретельно промокнути овочі паперовими рушниками — це допоможе отримати більш рум'яну скоринку під час обсмажування.
- Обсмажити кабачки на добре розігрітій пательні з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків. За бажанням запекти їх у духовці при температурі 200 °C приблизно 15–20 хвилин або приготувати в мультипечі.
- Для соусу з'єднати грецький йогурт, соєвий соус і гірчицю. Додати дрібно нарізаний молодий часник та свіжу зелень, після чого ретельно перемішати. Якщо соус здається надто солоним, додатково сіль не використовувати.
- Перекласти ще теплі кабачки в миску, додати соус і обережно перемішати, щоб він рівномірно покрив усі шматочки. Не варто робити це надто інтенсивно, щоб не перетворити м'які овочі на однорідну масу.
- Подати страву одразу після приготування або залишити на 10–15 хвилин, щоб кабачки краще просочилися соусом. За бажанням додати до соусу трохи лимонного соку, паприки або гострого перцю.
Як і з чим подавати
Кабачки в соусі найкраще подавати теплими або злегка охолодженими, прикрасивши свіжою зеленню, кунжутом чи тонкими скибочками свіжого огірка. Страва добре поєднується з відвареною молодою картоплею, рисом, булгуром або свіжим овочевим салатом, а також може стати самостійною легкою закускою. Для більш насиченого смаку до соусу можна додати трохи лимонного соку, кріп, кінзу або дрібку пластівців чилі, а грецький йогурт за потреби замінити густою сметаною.
Цей рецепт допомагає перетворити звичайні сезонні кабачки на легку, ароматну та водночас ситну страву. Особливу роль відіграє соус: поєднання ніжного йогурту, солонуватого соєвого соусу, часнику та гірчиці робить смак овочів виразнішим. А завдяки різним способам приготування — на пательні, у духовці чи мультипечі — рецепт легко адаптувати під власні вподобання.