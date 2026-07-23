Цей рецепт кабачків заполонив Instagram: чому його готують сотні людей (відео)

Кабачки — один із найпопулярніших літніх овочів, сезон яких зараз у самому розпалі, тож саме час експериментувати з новими стравами.

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З них готують рагу, оладки, запіканки, салати, а особливо ефектно на святковому столі виглядають кабачкові рулетики з крабовими паличками. Сьогодні пропонуємо приготувати просту страву з кабачків, яка останнім часом стала популярною в Instagram: обсмажені або запечені овочі з ніжним соусом на основі грецького йогурту. Для рецепта краще брати молоді кабачки з тонкою шкіркою та невеликим насінням, а самі овочі не пересмажувати, щоб вони залишилися соковитими й зберегли приємну текстуру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".

Як приготувати кабачки у вершковому соусі

Інгредієнти:

молоді кабачки — 2–3 шт.;

грецький йогурт без добавок — 150 г;

соєвий соус — 1–2 ст. л.;

молодий часник — 1–2 зубчики;

свіжа зелень — 2–3 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

олія — для обсмажування;

Спосіб приготування:

Кабачки вимити, обсушити та нарізати кружальцями або брусочками середньої товщини. Не варто робити шматочки надто тонкими, інакше вони можуть втратити форму під час приготування. Посолити кабачки та залишити на 15–20 хвилин, щоб вони пустили зайву рідину. Ретельно промокнути овочі паперовими рушниками — це допоможе отримати більш рум'яну скоринку під час обсмажування. Обсмажити кабачки на добре розігрітій пательні з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків. За бажанням запекти їх у духовці при температурі 200 °C приблизно 15–20 хвилин або приготувати в мультипечі. Для соусу з'єднати грецький йогурт, соєвий соус і гірчицю. Додати дрібно нарізаний молодий часник та свіжу зелень, після чого ретельно перемішати. Якщо соус здається надто солоним, додатково сіль не використовувати. Перекласти ще теплі кабачки в миску, додати соус і обережно перемішати, щоб він рівномірно покрив усі шматочки. Не варто робити це надто інтенсивно, щоб не перетворити м'які овочі на однорідну масу. Подати страву одразу після приготування або залишити на 10–15 хвилин, щоб кабачки краще просочилися соусом. За бажанням додати до соусу трохи лимонного соку, паприки або гострого перцю.

Як і з чим подавати

Кабачки в соусі найкраще подавати теплими або злегка охолодженими, прикрасивши свіжою зеленню, кунжутом чи тонкими скибочками свіжого огірка. Страва добре поєднується з відвареною молодою картоплею, рисом, булгуром або свіжим овочевим салатом, а також може стати самостійною легкою закускою. Для більш насиченого смаку до соусу можна додати трохи лимонного соку, кріп, кінзу або дрібку пластівців чилі, а грецький йогурт за потреби замінити густою сметаною.

Цей рецепт допомагає перетворити звичайні сезонні кабачки на легку, ароматну та водночас ситну страву. Особливу роль відіграє соус: поєднання ніжного йогурту, солонуватого соєвого соусу, часнику та гірчиці робить смак овочів виразнішим. А завдяки різним способам приготування — на пательні, у духовці чи мультипечі — рецепт легко адаптувати під власні вподобання.