Смартфон быстро разряжается? Простая комбинация раскроет правду об аккумуляторе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Можно без специалистов узнать информацию о настоящей емкости батареи
С течением времени емкость аккумулятора смартфона снижается, сокращается время, которое телефон способен работать без подзарядки. Реальное состояние батареи всегда можно проверить самостоятельно.
"Телеграф" рассказывает, как это сделать. Информацию можно получить с помощью специального сервисного кода, а также, используя специальные программы.
Как проверить емкость аккумулятора на Android
Производители некоторых смартфонов заложили возможность проверить состояние батареи посредством специального сервисного кода. Как это сделать:
- откройте приложение "Телефон"
- введите комбинацию *#*#4636#*#* (на отдельных моделях телефонов Samsung может работать код *#0228#)
- откройте информацию об аккумуляторе (если смартфон предусматривает такую функцию).
Эти коды работают не на всех устройствах и версиях Android. В некоторых случаях необходимо использовать специальные программы.
Программы для проверки состояния батареи
Специальные приложения доступны в Google Play. Одна из самых удобных и популярных программ AccuBattery и Battery Guru. Приложения дают информацию о приблизительной фактической емкости аккумулятора, уровне его износа и других показателях батареи.
Как проверить состояние батареи на iPhone
Для этого на iPhone нужно открыть "Параметры" (или "Настройки"). Далее перейдите в раздел "Аккумулятор" и выберите "Исправность аккумулятора" (или "Состояние батареи и зарядка"). Там будет информация о проценте максимальной емкости и производительности аккумулятора.
Ранее "Телеграф" рассказывал о секретном "паразите" в Android. Что на самом деле сжирает аккумулятор вашего смартфона.