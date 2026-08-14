Смартфон быстро разряжается? Простая комбинация раскроет правду об аккумуляторе

Можно без специалистов узнать информацию о настоящей емкости батареи

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С течением времени емкость аккумулятора смартфона снижается, сокращается время, которое телефон способен работать без подзарядки. Реальное состояние батареи всегда можно проверить самостоятельно.

"Телеграф" рассказывает, как это сделать. Информацию можно получить с помощью специального сервисного кода, а также, используя специальные программы.

Как проверить емкость аккумулятора на Android

Производители некоторых смартфонов заложили возможность проверить состояние батареи посредством специального сервисного кода. Как это сделать:

откройте приложение "Телефон"

введите комбинацию *#*#4636#*#* (на отдельных моделях телефонов Samsung может работать код *#0228#)

откройте информацию об аккумуляторе (если смартфон предусматривает такую функцию).

проверить состояние батареи | Фото: cryptonews.v.ua

Эти коды работают не на всех устройствах и версиях Android. В некоторых случаях необходимо использовать специальные программы.

Программы для проверки состояния батареи

Специальные приложения доступны в Google Play. Одна из самых удобных и популярных программ AccuBattery и Battery Guru. Приложения дают информацию о приблизительной фактической емкости аккумулятора, уровне его износа и других показателях батареи.

Как проверить состояние батареи на iPhone

Для этого на iPhone нужно открыть "Параметры" (или "Настройки"). Далее перейдите в раздел "Аккумулятор" и выберите "Исправность аккумулятора" (или "Состояние батареи и зарядка"). Там будет информация о проценте максимальной емкости и производительности аккумулятора.

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