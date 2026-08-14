Почему акционные товары в "АТБ" часто "в пути"? Ответ простой

Акционную продукцию покупают крупными партиями

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Акции "АТБ" очень популярны среди покупателей. Однако часто акционных товаров просто нет в продаже, потому что их крупными партиями скупают предприниматели.

Об этом в соцсети Thread sнаписали в публикации мужчины, который, по его словам, является руководителем одного из магазинов сети. Его спросили, почему акционные товары или "в дороге" или раскуплены в первое время работы магазина. Такая ситуация может сохраняться весь период, пока действуют акционные цены.

Акционного товара часто нет на полках. Фото: открытые источники

Одна из пользователей объяснила, что это может быть связано с тем, что товар со скидками в больших количествах скупают предприниматели. Затем они продают его подороже в своих точках продаж.

"Есть еще предприниматели, которые только знают, что акции, то скупают товар большим объемом", — говорится в сообщении.

Какие акции бывают в "АТБ"

"Экономия" (Товар недели). Еженедельная сеть делает скидки от 20 до 40% на популярные товары — мясные изделия, молочную и кондитерскую продукцию и т.д. Предложения имеют ограниченный срок действия.

Акция "7 дней". Регулярная акция, которая обновляется еженедельно. По сниженным ценам продают не только продукты, но и широкий выбор непродовольственных товаров.

Акция "7 дней". Фото: АТБ

Скидки для обладателей банковских карт "АТБ". Специальные условия для покупателей, которые платят картой "АТБ" от банков-партнеров. Сеть предлагает эксклюзивные цены (до –40% на отдельные товары).

Программа лояльности (АТБ-приложение). Скидки для сканирующих приложение "АТБ" на кассе. Экономия с приложением обычно составляет от 3% до 10%.

"Суперцена" и "Минус на вторую единицу". Акции, в рамках которых можно купить выбранные товары с большой скидкой (до -60%).

Собственные товарные знаки. Товары собственных брендов "АТБ" ("Своя Лінія", "Розумний Вибір", De Luxe и т.п.) и без акций стоят меньше, но на эту продукцию также регулярно делают дополнительные скидки.

Сезонные предложения и игровые акции. "АТБ" часто устраивает коллекционные акции для детей и взрослых (например, наклейки или фишки), в которых можно выиграть подарки или приобрести акционные коллекционные игрушки. Также действуют тематические распродажи товаров к праздникам или сезонам (например, к летнему сезону пикников).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как не переплачивать в "АТБ". Какие акционные товары выгодно брать впрок.