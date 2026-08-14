Другая система подачи тепла: эти советские дома не замерзнут без отопления

Украинцы готовятся к тяжелой зиме

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Следующей зимой ожидается самый сложный отопительный сезон за все время полномасштабного вторжения. Дома, построенные в советское время, очень плохо держат тепло, но есть исключения.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": 36 часов до катастрофы: ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми

Так называемые чешские проекты – модернизированные панельные дома, лучше других советских домов с точки зрения устойчивости перед холодом. В этих сооружениях другая система подачи тепла и более качественный общий проект.

"Чешские панельки лучше. Во-первых, они построены по-другому. Их система постройки обеспечивает сохранение тепла в доме гораздо лучше, чем наши "хрущевки"-"панельки"", — объяснил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

Время промерзания разных типов домов

В чешском проекте панели соединяются по принципу "замок", то есть имеют выступы и впадины, что сокращает тепловые потери через швы. Даже в случае отключения отопления такие дома способны держать остаточное тепло до 4-5 суток.

Чешские панельки можно узнать по характерным девятиэтажным коробкам без окон на лестничных клетках с улицы. На фасадах таких домов часто есть эркеры.

Чешская панелька

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