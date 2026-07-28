Получает миллионы за "Каламбур": где сейчас и чем занимается Набоков из "Деревни дураков"

С экранов звезда юмористического шоу давно исчезла

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Для миллионов зрителей Вадим Набоков навсегда останется Морячком из легендарной "Деревни села". Именно этот персонаж сделал актера одним из известнейших комиков конца 1990-х. После завершения популярного телепроекта юморист почти скрылся с телеэкранов, однако творческую деятельность не прекратил.

Телеграф рассказывает, что сегодня известно об актере и где он живет.

"Каламбур" стал культовым

Юмористический журнал "Каламбур" появился в середине 1990-х годов. Проект создал команда украинских артистов, а производством занималась одесская творческая группа. Передача состояла из нескольких отдельных скетчей, наиболее популярными среди которых стали "Деревня дураков", "Крутое пике", "Бар Каламбур" и "Железный капут".

Коламбур. Фото из сети

Вадим Набоков был одним из ключевых актеров проекта. Больше всего зрителям запомнился его образ Морячка из "Деревни дураков", хотя он исполнял десятки ролей и в других рубриках "Каламбура".

Где сейчас Вадим Набоков

После завершения телевизионной карьеры Набоков остался жить в Одессе. Он не активно участвует в крупных телевизионных проектах, однако поддерживает связь с коллегами и время от времени появляется в публичном пространстве. Именно Вадим Набоков в октябре 2023 сообщил о смерти своего коллеги Сергея Гладкова, который также был одной из звезд "Каламбура".

Вадим Набоков сейчас. Фото: facebook.com/vadym.nabokov

По информации, которая появилась в июле 2026 года, Набоков, как и несколько участников творческой группы, продолжает жить в Украине. В то же время права на "Каламбур" и повторные показы старых выпусков до сих пор приносят прибыль авторам проекта. В прошлом году выручка проекта в РФ якобы составила около 91 млн рублей, из которых 89 млн рублей было выведено через американскую компанию в Украину.

Вадим Набоков в 2012 году. Фото: facebook.com/vadym.nabokov

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас актриса Татьяна Иванова из "Каламбура". Ее героиня из рубрики "Деревня дураков" полюбилась зрителям, а сама артистка на долгие годы стала одной из самых известных участниц проекта.