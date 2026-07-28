Отримує мільйони за "Каламбур": де зараз і чим займається Набоков із "Села дурнів"
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Із екранів зірка гумористичного шоу давно зник
Для мільйонів глядачів Вадим Набоков назавжди залишиться Морячком із легендарного "Села дурнів". Саме цей персонаж зробив актора одним із найвідоміших коміків кінця 1990-х. Після завершення популярного телепроєкту гуморист майже зник з телеекранів, однак творчу діяльність не припинив.
"Телеграф" розповідає, що сьогодні відомо про актора та де він живе.
"Каламбур" став культовим
Гумористичний журнал "Каламбур" з'явився в середині 1990-х років. Проєкт створила команда українських артистів, а виробництвом займалася одеська творча група. Передача складалася з кількох окремих скетчів, найпопулярнішими серед яких стали "Село дурнів", "Круте піке", "Бар Каламбур" та "Залізний капут".
Вадим Набоков був одним із ключових акторів проєкту. Найбільше глядачам запам'ятався його образ Морячка із "Села дурнів", хоча він виконував десятки ролей і в інших рубриках "Каламбуру".
Де зараз Вадим Набоков
Після завершення телевізійної кар'єри Набоков залишився жити в Одесі. Він не бере активної участі у великих телевізійних проєктах, проте підтримує зв'язок із колегами та час від часу з'являється у публічному просторі. Саме Вадим Набоков у жовтні 2023 року повідомив про смерть свого колеги Сергія Гладкова, який також був однією із зірок "Каламбуру".
За інформацією, яка з'явилася у липні 2026 року, Набоков, як і ще кілька учасників творчої групи, продовжує жити в Україні. Водночас права на "Каламбур" і повторні покази старих випусків досі приносять прибуток авторам проєкту. Минулого року виторг проєкту у РФ нібито склав близько 91 млн рублів, з яких 89 млн рублів було виведено через американську компанію в Україну.
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз акторка Тетяна Іванова з "Каламбуру". Її героїня з рубрики "Село дурнів" полюбилася глядачам, а сама артистка на довгі роки стала однією з найвідоміших учасниць проєкту.