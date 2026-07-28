Отримує мільйони за "Каламбур": де зараз і чим займається Набоков із "Села дурнів"

Із екранів зірка гумористичного шоу давно зник

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Для мільйонів глядачів Вадим Набоков назавжди залишиться Морячком із легендарного "Села дурнів". Саме цей персонаж зробив актора одним із найвідоміших коміків кінця 1990-х. Після завершення популярного телепроєкту гуморист майже зник з телеекранів, однак творчу діяльність не припинив.

"Телеграф" розповідає, що сьогодні відомо про актора та де він живе.

"Каламбур" став культовим

Гумористичний журнал "Каламбур" з'явився в середині 1990-х років. Проєкт створила команда українських артистів, а виробництвом займалася одеська творча група. Передача складалася з кількох окремих скетчів, найпопулярнішими серед яких стали "Село дурнів", "Круте піке", "Бар Каламбур" та "Залізний капут".

Каламбур. Фото з мережі

Вадим Набоков був одним із ключових акторів проєкту. Найбільше глядачам запам'ятався його образ Морячка із "Села дурнів", хоча він виконував десятки ролей і в інших рубриках "Каламбуру".

Де зараз Вадим Набоков

Після завершення телевізійної кар'єри Набоков залишився жити в Одесі. Він не бере активної участі у великих телевізійних проєктах, проте підтримує зв'язок із колегами та час від часу з'являється у публічному просторі. Саме Вадим Набоков у жовтні 2023 року повідомив про смерть свого колеги Сергія Гладкова, який також був однією із зірок "Каламбуру".

Вадим Набоков зараз. Фото: facebook.com/vadym.nabokov

За інформацією, яка з'явилася у липні 2026 року, Набоков, як і ще кілька учасників творчої групи, продовжує жити в Україні. Водночас права на "Каламбур" і повторні покази старих випусків досі приносять прибуток авторам проєкту. Минулого року виторг проєкту у РФ нібито склав близько 91 млн рублів, з яких 89 млн рублів було виведено через американську компанію в Україну.

Вадим Набоков у 2012 році. Фото: facebook.com/vadym.nabokov

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз акторка Тетяна Іванова з "Каламбуру". Її героїня з рубрики "Село дурнів" полюбилася глядачам, а сама артистка на довгі роки стала однією з найвідоміших учасниць проєкту.