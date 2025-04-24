До бегства в Россию он жил здесь: как выглядит особняк Кивы с 8 спальнями и бассейном

"Сдал" дом убитого предателя его ОПЗЖшный друг Рабинович

Ликвидированный 16 декабря 2023 года бывший народный депутат из пророссийской партии ОПЗЖ и предатель Украины Илья Кива до того, как сбежать в Россию, владел незадекларированным домом под Киевом. До определенного момента об этой недвижимости не знал никто.

В стране-агрессорше беглец неоднократно давал российским пропагандистам интервью, в которых нес бред о полномасштабной войне в Украине. За антиукраинскую деятельность и поплатился своей жизнью в Подмосковье, где жил и отрабатывал кровавые рубли. А как же выглядит особняк Кивы в Украине, который не числился в декларациях экс-нардепа?

Где жил Кива под Киевом и как выглядит особняк

В ноябре 2021 года журналисты Bihus.info провели собственное расследование и обнаружили роскошный дом, в котором жил нардеп-изменник. Особняк, в заповедной зоне поселка Козин Обуховского района, площадью 420 квадратных метров стал известен благодаря видео, снятому еще одним депутатом-предателем Вадимом Рабиновичем во время обысков у однопартийца.

По данным журналистов за 2021 год, на сайте по продаже недвижимости дом был оценен в 21 миллион гривен. Стоимость его долгосрочной аренды составляла 120 тысяч гривен в месяц. В объявлении говорилось, что трехэтажное здание имеет общую площадь 420 кв. м и включает 8 комнат. Также там есть бассейн.

Что сейчас с особняком Ильи Кивы, который уже долгое время покоится на кладбище в Москве, неизвестно. Ранее мы писали, где сейчас украинофоб Олег Царев.