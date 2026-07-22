Шторы и жалюзи уходят в прошлое. Какой уютный тренд "захватывает" окна

Такую защиту можно установить как изнутри, так и снаружи

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Тяжелые шторы и жалюзи, собирающие пыль, уходят в прошлое. На смену им приходит решение, которое считалось устаревшим, но сейчас возвращается в моду.

Речь идет об ставнях — движущихся щитках или створках (из дерева, металла или пластика), которые устанавливаются на окна снаружи или изнутри. Они не только защищают помещение от солнца, но также являются стильным элементом декора фасадов и интерьеров. Как рассказывает сайт shuttercraft, ставни являются идеальной альтернативой жалюзи, потому что выглядят лучше и более удобны.

Ставни наших прабабушек. Фото: Википедия

Есть разные варианты ставен – сплошные, которые использовались в старые времена. Также можно выбрать ставни с ламелями, они дают большее пространство для затенения и освещения. Для частных домов можно выбрать ставни, которые устанавливаются с внешней части окна.

Ставни придают интерьеру уюта. Фото: shuttercraft.co.uk

Бывают ставни на все окно или на часть рамы. Еще одно преимущество такого решения – ставни легко чистить и мыть. Как утверждают производители, они обычно служат дольше, чем шторы и жалюзи, до конца сохраняя стильный вид и функциональность.

Ставни могут закрывать только часть окна. Фото: shuttercraft.co.uk

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