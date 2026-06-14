Забудьте о ламинате на кухне: какой материал не деформируется, не боится воды и легко моется

Преимущества этих двух материалов вынуждают владельцев отказываться от ламината

Долгие годы паркет и ламинат были самыми популярными покрытиями для кухни благодаря сочетанию уюта, естественного вида и доступности. Однако дизайнеры отмечают, что сейчас тенденция стремительно меняется.

Им на смену приходят более практичные материалы, которые лучше выдерживают влагу, погрузку и ежедневное использование. О них написали в американском портале "Hunker".

Дизайнер интерьеров Крейг Гритцен отмечает, что главным трендом становится фарфоровая плитка, которая имитирует натуральный камень или имеет вид ручной глиняной отделки. По его словам, именно такие материалы сейчас чаще всего выбирают во время ремонтов.

Фарфоровая плитка. Фото: klink.pl

Специалист объясняет, что фарфор сочетает эстетику и практичность: он крепче дерева, лучше выдерживает влагу и не так быстро изнашивается. Для кухни, где часто разливается жидкость и наблюдается постоянная нагрузка, это становится ключевым преимуществом.

Помимо этого, плитка под камень придает интерьеру более естественный и современный вид. Дизайнеры советуют выбирать матовые поверхности и тёплые оттенки, которые выглядят менее искусственно и лучше сочетаются с деревянными или нейтральными элементами интерьера.

Еще один набирающий популярность тренд — мармолеум. Это экологичное напольное покрытие, считающееся альтернативой дереву и синтетическим материалам. Оно имеет мягкую поверхность, разнообразные цвета и подходит для тех, кто хочет более комфортного и практичного решения для кухни.

Мармолеум. Фото: Ортграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить белый плинтус.