Плитка на кухне – в прошлом: новый тренд позволяет обновить пол без пыли и шума

Все больше владельцев квартир отказываются от демонтажа плитки, выбирая более быстрый и дешевый способ обновления кухни

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Кухонная плитка десятилетиями считалась лучшим покрытием для кухни, но теперь у дизайнеров интерьера появился новый фаворит. В 2026 году все большую популярность набирает технология монтажа нового покрытия поверх старого.

Это позволяет избежать масштабного ремонта и строительного беспорядка, пишет испанское издание OK Diario.

Суть решения состоит в том, что старую плитку не нужно демонтировать. Если она крепко держится, а поверхность остается ровной, сверху можно уложить новое покрытие. Так ремонт занимает всего один-два дня и не нуждается в вывозе строительного мусора.

Чаще всего для такого способа используют виниловый пол. Он хорошо переносит повышенную влажность, перепады температур и ежедневные нагрузки, поэтому отлично подходит именно для кухонных помещений. Кроме того, современные модели реалистично имитируют дерево, натуральный камень или керамику.

Монтаж не займет много времени

Еще одно преимущество материала – простой монтаж. Многие модели оборудованы замковой системой или самоклеящимся основанием, что значительно ускоряет установку. В некоторых случаях справиться с укладкой можно даже без помощи мастеров, если старое покрытие находится в хорошем состоянии.

Немаловажным аргументом является и комфорт при ремонте. В отличие от традиционной замены плитки, вам не придется жить среди пыли и шума.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать маленькую кухню более светлой и визуально большей.