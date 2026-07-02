Плавающий остров и кристально-чистая вода: на Полесье прячется уникальное карстовое озеро с легендами

Засветское нередко называют "Оком Полесья"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Ровенской области есть карстовое озеро Засветское, которое поражает прозрачной водой, плавучим островом и многочисленными легендами. Водоем называют одним из самых интересных природных жемчужин украинского Полесья.

Подробнее об этом уникальном месте рассказало издание "Конкурент".

Озеро расположено недалеко от села Млын в Нобельском старостинском округе. Оно входит в состав Нобельского национального природного парка и ежегодно привлекает любителей отдыха на природе.

Засветское нередко называют "Оком Полесья". Такое название водоем получил благодаря почти идеально круглой форме. Площадь озера составляет около 21,5 гектара, а глубина в отдельных местах достигает 25 метров.

Здесь водится немало рыбы

Вода здесь так прозрачна, что даже летом остается прохладной. Одной из главных особенностей водоема является небольшой плавучий остров. Он постепенно меняет свое расположение под влиянием ветра и течений, что делает озеро еще более необычным.

С Засвитским связано немало легенд. По одной из них когда-то на месте озера существовало село, которое провалилось под землю после того, как один из его жителей решил работать в большой церковный праздник. От затопленного поселения якобы остался только островок посреди водоема.

Его глубина в отдельных местах достигает 25 метров.

Местные также рассказывают о загадочном красном сиянии, которое иногда можно увидеть над поверхностью воды, а еще — о самолете, упавшем в центр озера во время войны и так и не поднятом из-за значительной глубины.

Кроме того, в этих водах водятся щука, окунь, карась, линь, плотва и раки, а окружающие леса создают отличные условия для спокойного отдыха.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", озеро в Киеве держит в страхе необычная рыба: ихтиолог рассказала, чем она опасна.