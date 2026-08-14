Роутер работает исправно, а интернет все равно тормозит: названа неочевидная причина

В квартире есть два прибора, которые могут ухудшить работу Wi-Fi

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В медленной и нестабильной работе интернета принято винить провайдера. Но иногда причина кроется не в сети, а в обычной бытовой технике, которая способна портить сигнал Wi-Fi.

О том, какие устройства чаще всего создают помехи для беспроводной сети, написало издание RMF.

Причин слабого Wi-Fi много. Это и толстые бетонные стены, и металлическая мебель, и большие шкафы. Все они способны поглощать или отражать радиоволны. Но главными "глушителями" сигнала специалисты называют два прибора, которые есть почти на каждой кухне.

Микроволновая печь. Она работает на частоте, которая почти совпадает с диапазоном, используемым Wi-Fi. Пока микроволновка греет обед, сигнал рядом с ней может заметно проседать или пропадать вовсе.

Фото сгенерировано ИИ

Холодильник. Здесь дело не в частоте, а в металлическом корпусе. Металл отражает радиоволны, поэтому если роутер стоит близко к холодильнику или сигнал должен проходить через кухню с крупной бытовой техникой, соединение будет слабее.

Как правильно расположить роутер

Ставьте роутер в открытом, хорошо проветриваемом месте — подальше от микроволновки и холодильника.

Не прячьте роутер в шкаф или угол, так как закрытое пространство сильно ослабляет передачу сигнала.

Размещайте роутер повыше — на полке или на стене. Так сигнал равномернее расходится по квартире.

Если роутер поддерживает два диапазона — 2,4 ГГц и 5 ГГц — используйте оба: это снижает нагрузку на сеть и уменьшает количество помех.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно использовать USB-порт на роутере. Он может открывать гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд.