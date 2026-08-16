Как встретили украинку в лагере для беженцев в Австрии – она показала свой гигиенический "паек" (фото)

В комментариях начался спор

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Украинка, которая вместе с двумя детьми прибыла в лагерь для беженцев в Австрии, показала в соцсетях "набор" помощи, который получила на месяц. Ее пост быстро вызвал споры среди украинцев.

Свое, вероятно, недовольство женщина под ником _baby.di__ выразила в сообщении Threads, опубликовав фото полученных вещей. На нее и двоих детей в месяц выдали только четыре рулона туалетной бумаги и три капсулы для стирки.

"Это все, что мне дали на месяц проживания — на маму с двумя детьми. Шикуем", — написала она.

Ее публикация вызвала волну негативных реакций украинцев. В комментариях женщину критиковали за недовольство условиями проживания и полученной помощью.

"Где благодарность? Вам дают возможность жить бесплатно. Даже минимальное обеспечение — и не удовлетворены", — написала одна из пользовательниц.

Украинка показала полученные средства гигиены и стирки для беженцев в Австрии и пользователи Threads высказали свои мнения

Другие комментаторы также упрекали, отмечая, что за границей можно пойти на работу, а необходимые вещи покупать самостоятельно. Некоторые советовали не жаловаться на помощь и подчеркивали, что проживание в лагере для беженцев уже является государственной поддержкой.

Украинка показала полученные средства гигиены и стирки для беженцев в Австрии и пользователи Threads высказали свои мнения

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине стремительно сокращается количество людей. Что будет дальше, рассказал социолог.