"Король контрабанды" и куратор нардепов: кто такой Илья Павлюк, что мог устроить пьяное ДТП

Водителя-беглеца задержали патрульные

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Черновицкий бизнесмен Илья Павлюк якобы попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места аварии, но впоследствии был задержан. Ранее в СМИ его называли "теневым куратором" группы народных депутатов от "Слуги народа"

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В субботу, 15 августа, около 18:00 на трассе М-30 недалеко от с. Садовое Винницкого района произошло ДТП с участием Lexus LM350h, Ford Edge и Volkswagen Passat. По словам собеседника УП, первым авто управлял Павлюк, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

После прибытия на место происшествия и проведения первоочередных действий Павлюк якобы проигнорировал требование не покидать место ДТП.

Разбитый Lexus. Фото: Украинская правда

"За ним приехал Mercedes Brabus, в котором бизнесмен покинул место происшествия. В настоящее время идет осмотр места ДТП, выясняются все обстоятельства. Павлюка разыскивают", – говорится в публикации.

Позже издание добавило, что бизнесмена нашли, продолжаются процессуальные действия.

Илья Павлюк. Фото: Украинская правда

В воскресенье, 16 августа, Главное управление Национальной полиции в Винницкой области сообщило, что водитель Ford выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus. В результате удара Lexus по инерции допустил столкновение с Volkswagen Passat. Водителя Lexus, который на другом авто покинул место происшествия, патрульные остановили на одном из блокпостов.

Разбитый Lexus. Фото: Национальная полиция Украины

"Результаты освидетельствования показали наличие алкогольного опьянения у водителей Lexus (2,46 промилле) и Ford (1,6 промилле). Водитель Volkswagen Passat – трезвая", – сообщила пресс-служба.

Разбитый Lexus. Фото: Национальная полиция Украины

По данным правоохранителей, транспортные средства находятся на штрафплощадке, а по факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Заметим, что в сообщении полиции данные пьяного водителя-беглеца не указаны, в то же время УП со ссылкой на информированный источник сообщает, что это был Илья Павлюк.

Кто такой Илья Павлюк: что пишут СМИ

Илья Павлюк – украинский бизнесмен из Черновицкой области, 1973 года рождения. Его бизнес связывали с грузоперевозками, недвижимостью и аграрной сферой. В частности, "Слідство.Інфо" в свое время называло среди связанных с ним предприятий "Калина-Транс", "Буковина-Спортсервис" и "Свіженька-Мілк".

Широкую политическую известность Павлюк получил после президентской кампании Владимира Зеленского в 2019 году. По данным "Украинской правды", он присоединился к команде Зеленского еще в 2018 году, а во время парламентской кампании 2019 года вместе с Сергеем Трофимовым и Александром Корниенко занимался мажоритарными округами. В частности, Павлюку приписывали подбор кандидатов и региональных команд, а также поиск финансирования для кампаний кандидатов.

После выборов Павлюк не получил официальную государственную должность и не стал народным депутатом, однако СМИ неоднократно писали о существовании так называемой "группы Павлюка" во фракции "Слуга народа". По данным УП, в определенный период эта неформальная группа была достаточно большой, чтобы Банковая коммуницировала с Павлюком по поводу голосований в Раде.

Еще до появления в окружении Зеленского у Павлюка была неоднозначная репутация. Украинские СМИ называли его "королем контрабанды" западной таможни. В 2007-2011 годах Павлюк был помощником народного депутата Игоря Калетника, который позже, при президентстве Виктора Януковича, возглавлял Государственную таможенную службу.

Отдельный резонанс вызвал его контакт с Офисом президента. В декабре 2021 года журналисты УП зафиксировали, как Павлюк приезжал в ОП, пересаживаясь в автомобиль с номерными знаками прикрытия, использование которых предусмотрено для правоохранительных органов и спецслужб во время оперативной работы. Зеленский тогда подтвердил, что бизнесмены бывают в Офисе президента, но отрицал, что Павлюк посещает его "секретно".

В 2023 году журналист Михаил Ткач в эфире Radio NV рассказал, что бизнесмен Илья Павлюк привозил в гостиницу "Прем'єр Палац", которую представители украинской разведки называли российским объектом, нардепов от Слуги народа на встречи.

Ранее "Телеграф" рассказал, как офицер Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Виталий Шапран заработал на войне на квартиры в Дубае и спорткары.