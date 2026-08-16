Як зустріли українку в таборі для біженців в Австрії — вона показала свій гігієнічний "пайок" (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У коментарях почалася суперечка
Українка, яка разом із двома дітьми приїхала в табір для біженців в Австрії, показала у соцмережах "набір" допомоги, який отримала на місяць. Її допис швидко викликав суперечки серед українців.
Своє, ймовірно, невдоволення жінка під ніком _baby.di__ висловила у дописі Threads, опублікувавши фото отриманих речей. На неї та двох дітей на місяць видали лише чотири рулони туалетного паперу та три капсули для прання.
Посмотреть в Threads
"Це все, що мені дали на місяць проживання — на маму з двома дітьми. Шикуєм", — написала вона.
Її публікація викликала хвилю негативних реакцій серед українців. У коментарях жінку критикували за невдоволення умовами проживання та отриманою допомогою.
"Де вдячність? Вам дають можливість жити безкоштовно. Навіть мінімальне забезпечення — і не задоволені", — написала одна із користувачок.
Інші коментатори також дорікали, зазначаючи, що за кордоном можна піти на роботу, а необхідні речі купувати самостійно. Дехто радив не скаржитися на допомогу та наголошував, що проживання в таборі для біженців уже є державною підтримкою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні стрімко скорочується кількість людей. Що буде далі, розповів соціолог.