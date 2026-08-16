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Як зустріли українку в таборі для біженців в Австрії — вона показала свій гігієнічний "пайок" (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Біженці в Австрії Новина оновлена 16 серпня 2026, 16:01
Біженці в Австрії. Фото Колаж "Телеграфу"

У коментарях почалася суперечка

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Українка, яка разом із двома дітьми приїхала в табір для біженців в Австрії, показала у соцмережах "набір" допомоги, який отримала на місяць. Її допис швидко викликав суперечки серед українців.

Своє, ймовірно, невдоволення жінка під ніком _baby.di__ висловила у дописі Threads, опублікувавши фото отриманих речей. На неї та двох дітей на місяць видали лише чотири рулони туалетного паперу та три капсули для прання.

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"Це все, що мені дали на місяць проживання — на маму з двома дітьми. Шикуєм", — написала вона.

Її публікація викликала хвилю негативних реакцій серед українців. У коментарях жінку критикували за невдоволення умовами проживання та отриманою допомогою.

"Де вдячність? Вам дають можливість жити безкоштовно. Навіть мінімальне забезпечення — і не задоволені", — написала одна із користувачок.

Українка показала, яку допомогу отримала в Австрії і отримала хвилю негативу
Українка показала отримані засоби гігієни та прання для біженців в Австрії і користувачі Threads висловили свої думки

Інші коментатори також дорікали, зазначаючи, що за кордоном можна піти на роботу, а необхідні речі купувати самостійно. Дехто радив не скаржитися на допомогу та наголошував, що проживання в таборі для біженців уже є державною підтримкою.

Українка показала, яку допомогу отримала в Австрії і отримала хвилю негативу
Українка показала отримані засоби гігієни та прання для біженців в Австрії і користувачі Threads висловили свої думки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні стрімко скорочується кількість людей. Що буде далі, розповів соціолог.

Теги:
#Біженці #Австрія #Допомога