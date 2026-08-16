Як зустріли українку в таборі для біженців в Австрії — вона показала свій гігієнічний "пайок" (фото)

У коментарях почалася суперечка

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Українка, яка разом із двома дітьми приїхала в табір для біженців в Австрії, показала у соцмережах "набір" допомоги, який отримала на місяць. Її допис швидко викликав суперечки серед українців.

Своє, ймовірно, невдоволення жінка під ніком _baby.di__ висловила у дописі Threads, опублікувавши фото отриманих речей. На неї та двох дітей на місяць видали лише чотири рулони туалетного паперу та три капсули для прання.

"Це все, що мені дали на місяць проживання — на маму з двома дітьми. Шикуєм", — написала вона.

Її публікація викликала хвилю негативних реакцій серед українців. У коментарях жінку критикували за невдоволення умовами проживання та отриманою допомогою.

"Де вдячність? Вам дають можливість жити безкоштовно. Навіть мінімальне забезпечення — і не задоволені", — написала одна із користувачок.

Українка показала отримані засоби гігієни та прання для біженців в Австрії і користувачі Threads висловили свої думки

Інші коментатори також дорікали, зазначаючи, що за кордоном можна піти на роботу, а необхідні речі купувати самостійно. Дехто радив не скаржитися на допомогу та наголошував, що проживання в таборі для біженців уже є державною підтримкою.

Українка показала отримані засоби гігієни та прання для біженців в Австрії і користувачі Threads висловили свої думки

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