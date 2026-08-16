От заброшенной мазанки до дома мечты: сколько на самом деле стоит ремонт старого дома

Супруги только начали ремонт своего дома

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Ремонт старого деревенского дома может вылиться в солидную сумму. Так украинские супруги рассказали, сколько им стоил начальный этап ремонта в здании, которое они приобрели за 6 тысяч долларов США.

Соответствующее видео обнародовано в соцсети Threads. По словам мужчины, когда они с женой приобрели дом, все было в очень заброшенном состоянии.

Он рассказал, что эта история началась около двух лет назад. По его словам, внутренняя отделка дома оказалась очень старой.

"Когда мы его приобрели, веранда была в плачевном сословии. Здесь был погреб, двор зарос. Вокруг все было заброшено. Но сам старый деревянный дом был в очень хорошем состоянии", — рассказал мужчина.

Он добавил, что им с женой очень понравилась старая печь. Потому они решили ее оставить.

"Стены обдирали, перемазывали глиной, приводили мазанку в порядок. Три старых окна вырубили и поставили новые. Старые ставни отшлифовали и отреставрировали. Полностью переделали электричество. Старую проводку демонтировали и сделали все заново", — рассказал мужчина.

Так дом выглядел до ремонта

Затем, по его словам, достроили пристройку. А потом постепенно взялись за двор.

"Ворота дорожки, бетонирование, водоотведение. Работы становились все больше. Шаг за шагом это заброшенное строение становилось нашим домом. При этом большинство всех работ мы пытались делать самостоятельно", — отметил мужчина.

Дальше он рассказал, сколько стоили эти работы семейному бюджету. По его словам, они вылились в кругленькую сумму.

"Я перестал детально считать после 25 тысяч долларов. А сейчас, если прикинуть, получается 32-35 тысяч долларов. И это еще далеко не финиш. Впереди фасад, крыша, беседка и еще много чего интересного", — сказал мужчина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько украинской семье обошелся ремонт дома в селе на Хмельнитчине.