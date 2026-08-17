Экономия до 10 тыс. грн на отоплении: что такое льготный тариф и как его оформить
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Воспользовавшись этой возможностью, можно существенно сэкономить на электроотоплении
ДТЕК призвал владельцев жилья с электроотоплением не медлить с оформлением специального тарифа. По данным компании, эта льгота позволит украинцам сэкономить до 10 тысяч гривен за один отопительный сезон.
"Телеграф" расскажет, как перейти на специальный тариф и насколько на самом деле уменьшатся цифры в ваших платежках.
Что меняет этот тариф
Льготный тариф на электроотопление действует с 1 октября по 30 апреля и составляет 2,64 грн за 1 кВт-ч. Воспользоваться им можно только при потреблении до 2000 кВт-ч в месяц. Все потребление сверх этого лимита, а также вне отопительного сезона, оплачивается по базовому общему тарифу — 4,32 грн за 1 кВт-ч.
Если у вас установлен двухзонный счетчик "день-ночь", в ночное время – с 23:00 до 07:00 – к вам будет применяться дополнительный коэффициент 0,5. Это снизит стоимость электроотопления вдвое – до 1,32 грн/кВт-ч в пределах лимита.
Как оформить тариф
ДТЭК советует не откладывать оформление до начала холодов. Чтобы воспользоваться этим тарифом уже этой зимой, нужно подготовить необходимые документы.
В частности, вам следует получить проект электроснабжения, после чего подать заявку оператору системы распределения. Если в техпаспорте нет отметки об электроотопительной установке, может потребоваться ее осмотр.
ВАЖНО: льготный тариф начинает действовать с первого числа следующего месяца, а не в день подачи заявления. Поэтому позаботиться об оформлении действительно лучше заранее.
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