Новые выплаты на отопительный сезон: кому предлагают раздать по 6 500 гривен помощи

В список "Тепла зима" хотят включить еще одну категорию украинцев

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Программу "Тепла зима" предлагают расширить на многодетные семьи. Тогда они смогут получить единовременную выплату 6500 гривен.

Как сообщает "Телеграф", автор петиции Виталина Измайлова отмечает, что многодетные семьи имеют значительные расходы в течение всего года, а зимой финансовая нагрузка становится еще больше. Речь идет, в частности, об оплате отопления и электроэнергии, а также приобретении дров и других необходимых вещей в холодный сезон.

Петиция о расширении списка людей, которые могут получить выплаты по программе "Тепла зима"

По ее словам, часть многодетных семей может не попадать под действующие критерии получения социальной помощи только потому, что их официальный доход несколько превышает установленный порог.

В петиции призывают правительство добавить многодетные семьи в список получателей выплаты "Тепла зима", предусмотреть для них единовременную помощь в размере 6500 гривен и учитывать потребности семей с тремя и более детьми.

В настоящее время петиция находится на этапе сбора подписей — 29 из 25 000. Осталось 91 день, чтобы собрать необходимое количество.

Замечание: Электронную петицию на сайте правительства или местных властей может подать любой гражданин Украины. Ее содержание является позицией автора, но даже 25 тысяч подписей не гарантируют принятия предложенных изменений — власти только обязаны рассмотреть обращение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может получить 6500 гривен в рамках программы "Тепла зима".