Економія до 10 тис. грн на опаленні: що таке пільговий тариф і як його оформити

Скориставшись цією можливістю, можна суттєво заощадити на електроопаленні

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ДТЕК закликав власників житла з електроопаленням не зволікати з оформленням спеціального тарифу. За даними компанії, ця пільга дозволить українцям зекономити до 10 тисяч гривень за один опалювальний сезон.

"Телеграф" розповість, як перейти на спеціальний тариф і наскільки насправді зменшаться цифри у ваших платіжках.

ДТЕК радить поквапитись

Що змінює цей тариф

Пільговий тариф на електроопалення діє з 1 жовтня по 30 квітня і становить 2,64 грн за 1 кВт-год. Скористатися ним можна лише за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць. Все споживання понад цей ліміт, а також поза опалювальним сезоном, оплачується за базовим загальним тарифом — 4,32 грн за 1 кВт-год.

Якщо у вас встановлений двозонний лічильник "день-ніч", у нічний час– з 23:00 до 07:00 – до вас застосовуватиметься додатковий коефіцієнт 0,5. Це знизить вартість електроопалення удвічі – до 1,32 грн/кВт-год у межах ліміту.

Як оформити тариф

ДТЕК радить не відкладати оформлення до початку холодів. Аби мати змогу скористатися цим тарифом вже цієї зими, потрібно підготувати необхідні документи.

Зокрема, вам слід отримати проєкт електропостачання, після чого подати заявку оператору системи розподілу. Якщо в техпаспорті немає відмітки про електроопалювальну установку, може знадобитися її огляд.

ВАЖЛИВО: пільговий тариф починає діяти з першого числа наступного місяця, а не в день подання заяви. Тому подбати про оформлення дійсно краще завчасно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які 4 речі треба терміново перевірити, щоб не змерзнути взимку в новобудові.