Зима близко: украинцы массово покупают эту вещь, чтобы пережить морозы без электроэнергии

В соцсетях активно делятся вещами, которые могут пригодиться во время длительных отключений света и отопления

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Украинцы уже начинают готовиться к возможным зимним блекаутам и перебоям с отоплением. В Threads развернулось обсуждение вещей, которые помогли людям пережить прошлую зиму, а также того, что стоит приобрести заранее.

Автор сообщения призвала не ждать холодов и не скупать все необходимое в последний момент. Она спросила киевлян, что им реально помогло прошлой зимой, чтобы приобрести это уже сейчас, сообщает "Телеграф".

Одной из самых частых рекомендаций оказалась электрическое покрывало. Пользователи рассказывают, что оно потребляет немного электроэнергии и может работать от зарядной станции.

Удобная вещь

Другая пользовательница рассказала, что приобрела такое одеяло именно на случай отключений, когда одновременно исчезают свет, отопление и вода. По ее словам, прошлой зимой оно помогало не мерзнуть.

Еще одна участница обсуждения советует не экономить на количестве таких вещей. Она предлагает иметь два-три электрических покрывала, ведь они, по ее словам, минимально потребляют электроэнергию. В то же время, важно учитывать мощность конкретной модели и возможности зарядной станции.

Зимой это может стать спасением

Среди других полезных вещей пользователи называют мощные павербанки и зарядные станции. Один из комментаторов отдельно советует не покупать много маленьких павербанков, а приобрести нормальную зарядную станцию, которая сможет питать разные приборы.

Также вспоминают жилетку с подогревом, работающую от павербанка. Такой вариант может пригодиться, если нужно согреться не только в постели, но и во время передвижения по квартире.

В то же время не все готовы покупать электрические одеяла. Некоторые пользователи признались, что такие вещи их даже пугают — люди опасаются, что прибор может перегреться или вызвать пожар.

Со всеми электроприборами следует быть осмотрительными

Поэтому перед покупкой следует обращать внимание на состояние прибора, наличие защиты от перегрева и следовать инструкции производителя.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, возможны ли недели без света? Украинцам озвучили самый плохой сценарий зимы.