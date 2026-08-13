Чтобы не замерзнуть зимой в новостройке: какие 4 вещи нужно срочно проверить

Нужно проверить, насколько дом действительно обеспечен необходимым

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В преддверии тяжелой зимы жителям новостроек и тем, кто только покупает в них квартиры, необходимо позаботиться о своем комфорте в холода. Следует обратить внимание на несколько важных моментов.

Об этом "Телеграфу" рассказала коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец. По ее словам, тем, кто покупает жилье, или уже является владельцем квартир в новостройках, стоит проверить теплоизоляционные характеристики дома, принцип работы отопления, резервное питание и способность инженерных систем работать во время отключений.

"Энергоавтономность" — это не только наличие генератора

Дома могут иметь разный уровень защиты. В одном резервный источник питания обеспечивает только аварийное освещение, в другом — также насосы, котельную, водоснабжение, систему доступа и один из лифтов.

Именно поэтому важно выяснить не просто наличие генератора, инвертора или солнечных панелей, а перечень оборудования, которое они будут питать. Также важны мощность системы, продолжительность ее автономной работы и порядок обслуживания, объяснила коммерческий директор GAZDA.

Генератор – лишь часть автономности дома. Фото: energounit.com.ua/

Утепление дома

По словам Марианны Бигунец, даже в новостройках через щели и негерметичные стыки в оконных и дверных конструкциях помещение может терять до 30-40% тепла. Поэтому даже при наличии резервного питания качественные окна, герметичность и теплоизоляция очень важны.

Что нужно проверить перед покупкой жилья в новостройке

Согласно внутренней аналитике GAZDA, в 2026 году вопросы резервного питания и функционирования дома во время отключений интересуют 90% потенциальных покупателей. Однако вопрос автономности дома сложный и требует детального изучения.

"Автономность не является просто ответом "да" или "нет". Покупателю стоит получить точный перечень систем, которые будут работать без внешнего электроснабжения. Отдельное значение имеет способность дома удерживать тепло: резервное питание помогает поддерживать инженерию, но именно энергоэффективность определяет, как быстро дом будет охлаждаться", — резюмировала Марианна Бигунец.

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