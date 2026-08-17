Фотоаппараты-"мыльницы" снова в моде: почему молодежь больше не хочет снимать на телефоны и зеркалки

Идеальные фото на телефон больше не в тренде

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Компактные цифровые фотоаппараты, которые еще несколько лет назад казались пережитком 2000-х, возвращаются в повседневную жизнь. Особенно активно их покупает молодежь — старые Canon, Nikon и Sony снова появляются на вечеринках, концертах и в туристических поездках.

Причина не только в ностальгии. "Телеграф" расскажет, почему поколение, которое выросло со смартфоном в руках, вдруг заинтересовалось техникой, которую сами смартфоны в свое время почти вытеснили с рынка.

Старые камеры снова нужны

Популярность "мыльниц" — не только тренд из TikTok. По данным Camera & Imaging Products Association, в 2025 году производители отгрузили 2,44 млн цифровых камер со встроенным объективом. Это почти на 30% больше, чем годом ранее.

В то же время, популярность растет именно у компактных цифровых камер. Большие зеркальные фотоаппараты молодежь покупает гораздо реже — они сложнее, тяжелее и больше подходят для тех, кто занимается фотографией профессионально. А вот маленькую "мыльницу" можно просто положить в карман и взять с собой на вечеринку, концерт или прогулку.

Старые камеры. Фото: jirniy_ylov/instagram

Почему не смартфон?

Главная причина проста: старые камеры фотографируют не так хорошо.

Смартфон пытается сделать каждый кадр ярким, четким и детализированным. Он автоматически убирает шум, выравнивает освещение и изменяет цвета.

У старой "мыльницы" ничего этого нет. Снимок может получиться темным, со вспышкой на лице, шумом и удивительными цветами.

И именно это сейчас нравится. Такие фотографии выглядят менее отполированными. Они напоминают снимки из семейных альбомов или фотографии с вечеринок начала 2000-х.

Инфографика ИИ "Телеграф"

TikTok вернул моду на 2000-е

Отдельную роль в этом сыграли TikTok и Instagram. Пользователи публикуют фотографии со старых камер, показывают, какие модели купили, и сравнивают их снимки со смартфонами.

Чаще всего речь идет о старых Canon PowerShot, Sony Cyber-shot и Nikon Coolpix. Некоторые из этих моделей уже давно не производят, поэтому их ищут на вторичном рынке.

В результате камера сама стала частью образа. Ее берут на концерты, вечеринки и в поездки, а фотографии с нее выкладывают в соцсети.

Зеркалка тут ни при чем

Интересно, что возвращение "мыльниц" не означает нового увлечения профессиональной фотографией.

Зеркальная камера сложная, тяжелая и требует хотя бы базовых знаний о настройках. Старая компактная камера работает совсем иначе: навел объектив, нажал кнопку — и готово.

Поэтому нынешний тренд скорее о ностальгии, чем о технических характеристиках.

Смартфон объединил камеру, редактор, соцсети и мессенджеры в одном устройстве. "Мыльница" этого не умеет. И, похоже, именно поэтому она снова стала интересной.

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