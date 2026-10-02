Транспортный коллапс в Киеве продолжается: перекрыли еще один мост, цены на такси космические (фото и видео)

Сообщение между правым и левым берегами крайне затруднено

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Из-за российских атак в Киеве утром в пятницу, 2 октября, ограничено движение по мостам. Образовались значительные пробки, в частности с левого на правый берег, люди вынуждены искать альтернативные способы передвигаться между двумя берегами.

Обновлено 11:30 В связи с перекрытием движения на Подольско-Воскресенском мосту изменено движение автобусов №№ 110, 111, 112, — Киевпастранс. Движение организовано по Северному мосту. Также изменено движение автобусов №1-М, они также ездят по Северному мосту.

Из-за ограничения движения по мостам образовался транспортный коллапс, пишут "Новости.LIVE". Многие люди оставляют транспорт и идут пешком, чтобы добраться до места назначения.

Движение по каким мостами перекрыто или ограничено

Движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту из-за последствий российских ударов было приостановлено еще с вечера 1 октября. Утром в пятницу, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, Южный мост перекрыт полностью с обеих сторон для движения транспорта. Частично ограничили движение одной полосой по мосту Метро с левого на правый берег. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег.

На дорогах возникли пробки. Фото: Киев Инфо

Так выглядят дороги столицы с утра. Фото: oboz. ua

На остановках собралось много людей. Фото: oboz. ua

Пробки после перекрытия мостов. Фото: oboz. ua

Движение максимально затруднено. Фото: Киев Инфо

Сколько стоит такси с левого на правый берег

Многие ждут общественного транспорта в направлении правого берега. Цены на такси взлетели в "космос" — от 700 гривен, а порой более 1600 нужно заплатить, чтобы доехать с левого на правый берег столицы.

Как рассказывает "Киев24", из-за остановки метро и ограничения движения по мостам люди ищут альтернативные способы добраться на работу: идут к электричкам, ловят попутные авто или объединяются, чтобы заказать такси.

Один из пассажиров рассказал, что ждет транспорт с 6:40. Некоторые жители Осокорков готовы платить даже по тысяче гривен за поездку. Киевляне, передвигающиеся на собственном автомобиле, останавливаются и подбирают пассажиров.

Как курсируют автобусы и троллейбусы

Автобусные и троллейбусные маршруты, курсировавшие по мостам Южный, Метро и Патона, перенаправили по другим маршрутам. В то же время городская электричка курсирует между двумя берегами столицы по полному маршруту и графику, несмотря на ночную российскую атаку.

В Киевпасстрансе сообщили, что движение автобусов маршрутов №51, №55, №115, №118-Д и троллейбусов №43 и №50 возобновлено по собственным схемам. Курсирование с отклонением графика.

Автобусы маршрутов №№ 22, 91 с левого на правый берег Киева временно курсируют через Дарницкий мост по следующей схеме:

проспект Николая Бажана – Днепровская набережная – ул. Березняковская – ул. Юрия Шумского – ул. Петра Радзиня – Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост – Приднепровское шоссе – бульвар Николая Михновского – Голосеевский проспект, далее по собственным схемам

Как курсируют автобусы №№ 22, 91

Как сообщал "Телеграф", утром 2 октября россияне третий раз ударили по Южному мосту, есть попадания. Чем важна эта переправа через Днепр.