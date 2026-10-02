Из-за российской атаки в Киеве пылает высотка, есть новое попадание в Южный мост (фото)

РФ не прекращает удары ни днем ни ночью

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Ночью и с утра в пятницу, 2 октября, россияне продолжили атаковать Киев беспилотниками. Поврежден 25-этажный жилой дом в Дарницком районе.

Об этом сообщает КГВА. Информация о пострадавших уточняется. В сети появилось фото, как утверждается, атакованной многоэтажки. На нем виден пожар на предпоследнем этаже.

Пострадавшая 25-этажка. Фото: Киев INFO

"В Дарницком районе попадание в верхние этажи жилой многоэтажки. Есть возгорание", — сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Россияне снова ударили по Южному мосту

Также Кличко в 5:03 проинформировал, что есть новое попадание в Южный мост. Это уже третий удар по нему с 1 октября.

Первый удар по Южному мосту РФ нанесла утром 1 октября. Два беспилотника попали вблизи опорной части моста. Критических повреждений сооружения во время предварительного осмотра не обнаружили. Вечером враг снова попал по Южному мосту. Из-за последствий атаки движение метро и наземного общественного транспорта было приостановлено.

Как сообщал "Телеграф", на днях Россия впервые применила для атаки по Украине новые дроны "Герань" с уникальной боевой частью. Она используется специально для уничтожения высоковольтных опор и железнодорожных мостовых конструкций. Эти беспилотники могут поражать крепкие конструкции, в частности мосты, укрепленные объекты энергетики и трубопроводы.