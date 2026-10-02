К 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве презентовали украинское издание мирового бестселлера Анатолия Кузнецова

Книгу иллюстрировал украинский художник Матвей Вайсберг

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Книга о трагедии Бабьего Яра, ставшая мировым бестселлером и изданная более чем в 40 странах, вышла в свет в полном украинском издании. Издательство "Фронезис" к 85-й годовщине трагедии перевыпустило роман Анатолия Кузнецова "Бабий Яр" в переводе Олега Проценко.

Об этом сообщил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Роман-документ об оккупации Киева и преступлениях нацистского и советского режимов в полном варианте, без цензурных сокращений, впервые был издан в Великобритании в 1970 году. С тех пор он издавался более чем в 40 странах. Издательство "Фронезис" перевыпустило роман Кузнецова в переводе Олега Проценко к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра", — рассказал Ложкин.

Презентация книги прошла с участием украинского художника Матвея Вайсберга, чьи родные погибли в Бабьем Яру. Он стал одновременно иллюстратором книги и автором предисловия к украинскому изданию.

Эта книга стала уже десятой в популярной серии "Еврейская библиотека", основанной ​​Еврейской конфедерацией Украины. Помощь изданию оказали соучредители компании "Генерал Черешня" Ярослав и Станислав Гришины, семьи Юрия Будника, Александра Игнатенко и Александра Худолея.

Спикерами презентации были также партнеры издания: директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова, директор Еврейской конфедерации Украины Инна Иоффе, председатель наблюдательного совета компании "Генерал Черешня" Григорий Шверк. Модерировал встречу историк и публицист Александр Зинченко.

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