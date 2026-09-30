Можно сэкономить до 200 грн на колбасе и 100 грн — на рыбе: в "АТБ" скидки действуют только неделю

Максимальный размер скидки составляет 40%

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В "АТБ" снизили цены на мясо, рыбу, морепродукты и готовые мясные изделия. На отдельные товары скидки составляют до 40%.

Акционные ценники будут действовать до 6 октября, так что в этот период некоторые продукты можно купить заметно дешевле. "Телеграф" собрал продукты, на которые сейчас действуют скидки.

Детальнее в материале: "Вот так цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% — акция всего неделю".

Больше всего подешевели нагетсы "ЇЗІ" 400 г — 79,50 грн вместо 133,90 грн (-40%). Творожные палочки "ЇЗІ" 300 г продают за 129,50 грн вместо 215,90 грн — на оба товара действует скидка 40%.

Колбаса "Губернаторська" стоит 439,89 грн/кг вместо 634,97 грн/кг (-30%), а куриная вареная колбаса 300 г — 45,49 грн вместо 65,40 грн. Скидка на обе позиции составляет 30%.

"Губернаторська" колбаса теперь стоит 439,89 грн за килограмм

Мясо мидий 350 г продается за 96,90 грн вместо 138,90 грн. Семга Norven 210 г и форель Norven 210 г стоят по 299,90 грн вместо 402,40 грн.

Тунец De Luxe Foods&Goods Selected 185 г в собственном соке или масле можно приобрести за 67,90 грн вместо 90,50 грн. Пельмени куриные "День у День" 0,8 кг стоят 89,90 грн вместо 114,90 грн.

Форель Norven подешевела до 299,90 грн за упаковку

Шашлык кавказский #ЦЕМЯСО продают по 208,99 грн/кг вместо 261,55 грн/кг. Филе цыплят-бройлеров "Чебатурочка" стоит 207,89 грн/кг вместо 259,89 грн/кг.

Хек "День у День" продается по 220,70 грн/кг вместо 275,89 грн/кг. Печень трески 121 г стоит 111,90 грн вместо 139,90 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего изготовляют тостовый хлеб, который продают в "АТБ", "Сільпо" и "Варусі".