Как по команде: три известных украинских политика выступили за "мир"

Среди предложений звучат компромиссы по санкциям, фронту, нейтральному статусу и экономике

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Утром второго октября сразу несколько украинских политдеятелей заговорили о мире с Россией. Каждый приводил собственные аргументы и предложения, однако у России – свои цели.

Нардеп Алексей Гончаренко в ряде объемных публикаций расписывает, что Украина и Россия находятся в состоянии, которое он назвал "паритетом", поэтому нужно не ждать некоего супер оружия, а сосредоточиться на поэтапных переговорах, договоренностях по каждому конкретному пункту и поиске компромиссов.

"Прямо сейчас РЕАЛЬНОСТЬ такова: мы проигрываем войну", – пишет Гончаренко в первом посте и далее развивает мысль о том, что же нужно делать Украине. Выход он видит один: "Давайте договариваться обо всем на свете". "Когда мы шаг за шагом начнем договариваться и эти договоренности (!) будут соблюдаться, то постепенно можно будет договориться и о чем-то большем. И наконец добиться мира", – считает Гончаренко. Среди его предложений – снятие санкций с России "в обмен на прекращение любых дальнобойных ударов, разблокирование Черного моря и ограничение боевых действий участком фронта на Донбассе", сигнал о готовности к нейтральному статусу Украины, поиск компромиссов в вопросах:

языковом – использование русского языка на определенных условиях,

церковном – разрешение на деятельность русской православной церкви,

исторической памяти.

Территорию "Донбасса" он предлагает сделать нейтральной зоной, отвести войска, остановить боевые действия по линии фронта и т. д. При этом вопрос оккупированного Крыма и юга Украины у него не фигурирует.

"Мы не можем победить Россию. Россия не может победить нас. Давайте говорить", – говорит Гончаренко

Нардеп Даниил Гетманцев также заговорил о мире, однако с экономическим подтекстом. По его мнению, экономику нужно стабилизировать как можно быстрее и создать условия для инвестиций в Украину и начала восстановления. "Надо смотреть правде в глаза. Пока идет война, люди, бизнес и инвесторы не могут нормально планировать даже ближайшее будущее. А без этого нет ни инвестиций, ни развития, ни полноценного восстановления. Поэтому даже в этом году есть большой риск, что наша экономика выйдет в минус. Именно поэтому активизация переговоров и мир должны быть нашим главным приоритетом", – пишет он.

Гетманцев говорит: Активизация переговоров и мир должны быть нашим главным приоритетом

Гетманцев также оценил соцопросы, которые проводятся в Украине, и заявил, что "большинство людей поддерживают переговоры и мир на тяжелых условиях, но таких, которые обеспечат прекращение войны навсегда, по крайней мере прекратив новый мировой передел на нашей территории и жизнями наших людей". Более того – по его мнению, те, кто отказался, не хотят "давать некомплиментарные общему провоенному медийному тренду ответы".

"Убежден, люди мира должны объединиться, показать свою позицию, чтобы дать власти основания для принятия тяжелых решений, необходимых для сохранения страны и победы", – заявил Гетманцев.

"Люди мира должны объединиться, показать свою позицию, чтобы дать власти основания для принятия тяжелых решений, необходимых для сохранения страны и победы", – говорит Гетманцев

О мире высказался также и городской голова Харькова Игорь Терехов, вступая в полемику в своем посте с бывшим главнокомандующим Валерием Залужным, который в своей колонке подчеркнул, что мир с Россией не может быть предметом политических или деловых договоренностей.

Терехов также приводит данные соцопроса о том, что украинцы стремятся к окончанию войны путем переговоров. Он подчеркивает: Россия развязала войну, отвечает за ее продолжение, и на нее должно быть направлено международное давление.

Терехов подчеркнул: в Харькове видна цена войны в разрушениях и потерях: "Постоянное выживание не может быть нормой, с которой Украина должна смириться".

"Для меня логика "партии войны" начинается там, где войну принимают как безальтернативное будущее Украины. Я с этим не согласен. Способность защищаться должна служить сохранению страны и ее людей. Мы боремся за возможность жить в своем государстве, воспитывать детей и строить будущее. Желание мира не требует оправданий", – говорит городской голова Харькова.

По его мнению, опора для мира – оборонная способность Украины и обязательства партнеров, в частности гарантии военной помощи и обязательства в случае нового нападения. "Нашу способность выдерживать войну нельзя воспринимать как согласие жить в ней. Мы стремимся к миру и благополучию", – резюмирует он.

"Нашу способность выдерживать войну нельзя воспринимать как согласие жить в ней", – говорит Терехов

Что думают в России об окончании войны

Накануне Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", прямо заявил: России не нужно энергетическое и морское перемирие с Украиной. Более того – он назвал идею деэскалации "бессмысленной".

Несмотря на заявления России о готовности к переговорам, Москва не готова идти ни на какие уступки в своих требованиях. Путин предлагает Украине добровольно отказаться от оккупированных территорий, поскольку якобы Россия сможет их быстро захватить. Напомним, среди условий России – вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, нейтральный и внеблоковый статус, ограничение армии, "денацификация" (а под этот пункт в РФ подпадает все что угодно), изменение статуса русского языка, религиозных организаций и т. д.

С самого начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Украина и европейские институты стоят на общей позиции: никакие силовые территориальные уступки Москве неприемлемы. Пока Кремль пытается затянуть войну и диктовать условия капитуляции, более 100 евродепутатов вместе со Швецией, Польшей, Нидерландами и Испанией предложили использовать замороженные российские активы на сумму более 200 миллиардов евро. В то же время Европарламент назначил специальные дебаты по срочной поддержке Украины в ответ на российскую эскалацию – союзники планируют оказывать давление на агрессора как политически, так и экономически.

Несмотря на публичную риторику о готовности к переговорам, кремлевская верхушка не рассматривает равноправного урегулирования и не собирается смягчать свои требования. Международные дипломатические консультации показали, что Москва использует тему переговоров лишь для выдвижения ультиматумов. В частности, помощник Путина прямо отверг возможность диалога, пока украинские войска полностью не выйдут с Донбасса. Такая позиция свидетельствует об одном: Кремль рассчитывает исключительно на капитуляцию Украины или дальнейший вооруженный захват территорий.