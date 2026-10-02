В "АТБ" появились новые ценники: они уже не нравятся покупателям (фото)
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Украинцы очень удивились нововедению
В сети супермаркетов "АТБ" появились довольно неоднозначные ценники на товары. В частности, на них указаны цены за 100 граммов круп и других сыпучих продуктов.
Об этом рассказывают в социальной сети Threads. Стоит отметить, что точно не известно, где именно появились такие ценники.
Автор поста обнародовал два фото с мукой и рисом на полках в торговом зале супермаркета. На ценниках указаны цены за 100 г продукта.
"В АТБ теперь на крупах пишут цену за 100 г крупы (ранее только овощи были такие", — говорится в сообщении
Как отреагировали в сети?
Такие "нововведения" на ценниках несколько озадачили и удивили украинцев. Некоторые выразили возмущение, отметив, что это издевательство над пожилыми людьми и персоналом магазина. А некоторые из пользователей считают, что это не правда и такие ценники ненастоящие.
"Это для издевательства над пенсионерами и кассирами? Представьте эмоции на кассе";
"Фейк";
"Зачем, это уже фасованный товар";
"Снизу обязательно должна быть цена за Килограмм", — пишут в комментариях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как понять, действительно ли выгодна скидка в "АТБ".