В "АТБ" появились новые ценники: они уже не нравятся покупателям (фото)

Украинцы очень удивились нововедению

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В сети супермаркетов "АТБ" появились довольно неоднозначные ценники на товары. В частности, на них указаны цены за 100 граммов круп и других сыпучих продуктов.

Об этом рассказывают в социальной сети Threads. Стоит отметить, что точно не известно, где именно появились такие ценники.

Автор поста обнародовал два фото с мукой и рисом на полках в торговом зале супермаркета. На ценниках указаны цены за 100 г продукта.

"В АТБ теперь на крупах пишут цену за 100 г крупы (ранее только овощи были такие", — говорится в сообщении

Мука с "новым" ценником

Рис с "новым" ценником

Как отреагировали в сети?

Такие "нововведения" на ценниках несколько озадачили и удивили украинцев. Некоторые выразили возмущение, отметив, что это издевательство над пожилыми людьми и персоналом магазина. А некоторые из пользователей считают, что это не правда и такие ценники ненастоящие.

"Это для издевательства над пенсионерами и кассирами? Представьте эмоции на кассе";

"Фейк";

"Зачем, это уже фасованный товар";

"Снизу обязательно должна быть цена за Килограмм", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, как понять, действительно ли выгодна скидка в "АТБ".