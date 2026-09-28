"Зимнего режима" не существует: как проверить пластиковые окна и как ухаживать за ними

Об обмане с "дешевой регулировкой", защите от плесени и особенностях монтажа в мороз

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— Мне часто звонят по телефону и спрашивают: "Сколько у вас стоит самое дешевое окно?" Отвечаю: "Это не ко мне. Обращайтесь к тем, кто развешивает объявления на подъездах. Там указаны приблизительные цены. Но вам продадут самый плохой профиль и при этом кинут на деньги".

53-летний мастер Евгений Пештерев из Полтавы, уже три десятилетия занимающийся установкой пластиковых окон, наверняка знает, что говорит. "Телеграф" попросил его как эксперта в области оконной фурнитуры рассказать об основных тенденциях этого рынка, а также о типичных ошибках заказчиков и мифах, связанных с уходом за окнами.

Уплотнители прослужат дольше, если их регулярно мыть

Неожиданно на вопрос, когда следует переводить окна на зимний режим и как это правильно сделать, Евгений ответил:

— Это надуманная проблема, которая подается определенными людьми как универсальный способ избавиться от проникновения холода через окна. Вообще, такого технического термина, как "зимний режим", в официальной документации ведущих производителей не существует. Это бытовое название регулировки степени прижима створки к раме, которая обросла множеством мифов.

Евгений Пештерев - мастер с 30-летним стажем

Речь идет о резиновом оконном уплотнителе, который зимой сжимается, летом расширяется, а со временем изнашивается, провисает, и его надо подтянуть поближе к створке. Это все действительно регулируется, но безотносительно к периодам года. Обычно бывает достаточно помыть резину от грязи и она станет более эластичной, поэтому лучше будет прилегать.

А мастер может ее просиликонить и отрегулировать эксцентрики на фурнитуре, подтягивающие створку в правильном направлении. К сожалению, нечестные мастера на этом неплохо зарабатывают. Сегодня самая дешевая регулировка одной створки стоит 300 гривен. И если их пять, то нужно отдать полторы тысячи.

— Разве не фирма, которая устанавливала окна, должна их обслуживать?

– Желательно, ее мастера. Или специалист, которому вы доверяете. Но ни в коем случае не допускать к своим окнам тех, кто ходит по квартирам и предлагает якобы немецкую полиуретановую резину со скидкой для пенсионеров. Это самое обычное мошенничество.

— Как правильно ухаживать за уплотнителями, чтобы они служили как можно дольше?

— Мыть несколько раз в течение теплого периода времени, раз в пару лет приглашать проверенного мастера для профессиональной профилактики.

Стеклопакет для экономии тепла и защиты от шума должен быть широким

— Какие проблемы могут ожидать тех, кто пытается установить окна самостоятельно или нанимает дешевых мастеров?

— Во-первых, есть немало компаний, которые продают дешевые профильные системы, сделанные из отходов переработки, чтобы привлечь покупателя ценой. И они имеют право на жизнь. Скажем, в цехах, дачных летних домиках, сараях и так далее, где, как правило, не нужно сохранять тепло. Но тот, кто самостоятельно отапливает жилое помещение, должен понимать, что качественное правильно установленное окно будет экономить ему бюджет. Слишком дороги сейчас энергоресурсы, чтобы пускать деньги на ветер.

Во-вторых, неправильный монтаж может иметь очень серьезные последствия. Один из которых – запотевание стекла.

От качества установки окон зависит комфорт в доме

– Отсюда подробнее, пожалуйста…

— Ситуация очень распространенная, не правда ли? И причин тому очень много. Это и некачественные стеклопакеты, и продуваемая холодная профильная система, и неправильно смонтированное окно, и плохо задутые монтажной пеной отверстия и щели… Поэтому в теплых помещениях с наступлением холодов окна начинают "плакать" — вследствие перепада температур на них образуется конденсат. А это способствует развитию плесени, которой люди дышат.

— Двухкамерный стеклопакет действительно лучше держит тепло, чем однокамерный?

– Да. Только раньше все ставили двухкамерные 2,4-сантиметровые стеклопакеты, у которых расстояние между стеклами вообще минимальное. Но лучше бы у них не было третьего стекла, было бы больше толку. Потому что чем дальше стекло от стекла, тем окно теплее.

Сегодня самые популярные 32-е стеклопакеты, потому что они самые бюджетные. Сейчас уже и 60-й серии (с толщиной профильной системы 6 сантиметров) постепенно уходят с рынка. Даже в новостройках устанавливают окна, отвечающие энергосберегающим нормативам. Еще недавно, помните, владельцы, заселяясь в квартиры, вынуждены были просто демонтировать новые "антуражные" окна и ставить более дорогие, не пропускающие холода?

А в одной из самых мощных отечественных компаний, с которой я сотрудничаю, постепенно отказываются даже от 70-го профиля и переходят на 72-й и 76-й. Так, в 72-й серии VEKA ширина стеклопакета составляет 44 миллиметра, а в 76-й — 48.

Я советую устанавливать окна с шириной стеклопакета не меньше 44 мм.

Энергоэффективный стеклопакет – это дополнительная экономия на отоплении

— Какой профиль и стеклопакет лучше выбирать для шумного центра города, а какой — для частного дома?

— Максимально широкие стеклопакеты — максимально качественные. Если они хорошо закрываются, все уличные звуки исчезают.

А в частном жилье окна, кроме того, должны быть еще и максимально теплыми. Они будут экономить расход газа или дров.

В частном доме окна должны быть максимально теплыми, чтобы экономить на отоплении

В условиях войны лучше выбирать закаленное стекло

— Само стекло также имеет разные характеристики. На что обращать внимание при заказе?

– Да. Скажем, снаружи лучше установить солнцезащитное стекло Solar, отражающее примерно 60% солнечной тепловой энергии и ультрафиолетовых лучей. Следовательно, помещение будет меньше нагреваться и для его охлаждения нужно будет реже включать кондиционер. То есть при этом экономим на электроэнергии.

Энергоэффективный стеклопакет – это дополнительная экономия на отоплении. Поэтому внутреннее стекло должно быть с низкой теплопроводностью, тогда оно будет лучше сохранять тепло изнутри, не давать проникать холоду.

Хорошо держит нужную температуру задутый в межстекольное пространство технический газ аргон.

— Правда, сейчас отказываются от стекла и ставят прозрачный поликарбонат?

— В окнах поликарбонат не используют. Разве что в каких-нибудь витринах, в холодных беседках, на остановках. Просто это разные системы.

— Меняют ли люди окна, которые они устанавливали четверть века назад, в современные?

— Лет пять назад появилась такая тенденция.

— Ставят деревянные рамы или предпочитают все-таки пластик?

— Пластик, однозначно. В Украине, к сожалению, нет хорошо высушенного дерева, которое было бы надежным в оконных изделиях. В наших погодных условиях его начинает крутить, лак лопается, появляются трещины, в которые попадает вода, и дерево начинает чернеть. К тому же его очень дорого обслуживать: нужно, как корабль, постоянно пропитывать специальными растворами, чтобы предотвратить растрескивание и гниение, шлифовать, покрывать лаком…

Новые окна вместо старых

С теплым монтажом не будет дуть с подоконника

– Что такое теплый монтаж? Почему он становится стандартом и всегда ли он нужен?

— Теплый монтаж окон — усовершенствованная технология установки оконных конструкций с трехслойной изоляцией монтажного шва, которая защищает его от влаги, промерзания и разрушения. При этом снаружи клеится паронепроницаемая гидроизоляционная лента, выводящая влагу наружу и защищающая от дождя и ветра. Изнутри помещения клеится пароизоляционная лента, которая защищает слой монтажной полиуретановой пены (она обеспечивает основную тепло- и звукоизоляцию) от влаги, идущей изнутри.

Тот, кто понимает, как избежать продувания в зоне подоконника, выбирает теплый подоконный (подставочный) профиль для окна (это элемент, к которому крепятся подоконник и отлив, так называемый внешний подоконник). Раньше эти профили делали пустотелыми, поэтому они были холодными.

Конечно, благодаря этим усовершенствованиям окна подорожали, но новейшие технологии того стоят. На качестве, полагаю, экономить не стоит. К сожалению, кто-то этого не понимает, а у многих нет финансовой возможности.

— Как изменились технологии за последние 5-10 лет?

— Очень многое изменилось. Появились, как я уже говорил, новые профильные системы, более теплые стеклопакеты, много закаленного стекла. Учитывая ситуацию в стране, многие клиенты выбирают именно каленое стекло. По цене оно не отличается от обычного, но гораздо безопаснее. Оно не разбивается, просто распадается на не ранящие кусочки. Обломки можно даже руками сгребать.

— Как подготовить квартиру к приходу монтажников, чтобы процесс прошел максимально быстро и чисто?

— Я предупреждаю клиентов, чтобы свернули ковры, завесили картины, зеркала, накрыли мебель специальной строительной пленкой и заклеили малярными лентами. Хотя многое зависит от самих монтажников. Есть такие, которые работают очень аккуратно, стараясь ничего не повредить в интерьере.

Монтаж окон

Бумага все стерпит и укажет на "косяки" монтажников

— Как обычному клиенту проверить качество работы монтажника сразу после установки окон, пока бригада еще на месте? На что нужно обращать внимание?

— Недобросовестные мастера, которые делают косо, криво, лишь бы живо, пользуются тем, что клиенты не могут оценить их работу моментально. Поэтому дам несколько лайфхаков. Откройте створку окна на 45 или 90 градусов и отпустите руку. Если она сама закрывается или открывается настежь, значит, окно установлено не по уровню. В идеале створка должна оставаться неподвижной.

Другой способ: откройте окно, вложите в раму обычный лист бумаги А4 и плотно закройте створку. Попытайтесь вытащить бумагу. Если она выходит легко или вообще выпадает – прижим слабый, окно будет продуваться. Если бумага рвется или выходит с большим трудом — все хорошо. Повторите это в 3-4 местах по периметру створки.

А в ходе самой установки обратите внимание, чтобы мастера не сверлили профильную систему ради того, чтобы вставить анкеры. Это категорически запрещается.

— Можно ли заказать фурнитуру с блокатором створок, чтобы обезопасить детей от падения из окна, что, к сожалению, очень часто случается?

— Есть системы, которые врезаются прямо в фурнитуру еще на заводе. Такой замок стоит больше тысячи гривен. Но это эстетично и незаметно. Ребёнок, допустим, став на подоконник, не может самостоятельно открыть окно.

Есть гораздо более дешевые варианты — ручка с замком или блокатором, а также монтируемый под створкой замок "Антидетка".

— Скажите, вы устанавливаете окна только до наступления холодов? На это влияет погода?

— Влияет, конечно. Если мороз ниже 15 градусов, тогда пена замерзает при задувании и через некоторое время высыпается. Но 10 градусов мороза ей не страшны. А минус 7-8 градусов — вообще никаких проблем. Учитывая, что климат изменился и зимы стали более мягкими, мы работаем практически круглый год.

— С какими сложными или удивительными заказами вам приходилось сталкиваться на практике?

— Одним из самых сложных проектов была установка витрин в спорткомплексе "Спартак" в Полтаве. Это было 16 очень массивных конструкций, весом более полутонны одна, которые нужно было скрутить усиленными болтами на специальных профилях. Мы поднимали их лебедками.

Одна из самых сложных работ Евгения в спорткомплексе "Спартак" в Полтаве

Есть сложные системы, которые собираются, как конструктор лего, на месте монтажа.

Но чем сложнее монтировать, тем интереснее, тем больший опыт приобретаешь.

Фото предоставлены Евгением Пештеревым