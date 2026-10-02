Пробки, шум и не только. Украинка назвала самый неожиданный минус жизни в столице Румынии

В целом эта страна достаточно комфортна, но у столицы есть несколько недостатков

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Украинская семья из-за войны переехала в Румынию. Эту страну выбирают немногие украинские беженцы из-за ряда стереотипов, но есть и реальные минусы жизни в Бухаресте.

О жизни своей семьи в Румынии рассказала Диана Малиновская из Харькова. По ее словам, они выбрали именно Румынию из-за того, что стоимость жизни там доступнее, чем в других странах Европы.

Девушка говорит, что не жалеет, что они выбрали именно Румынию. Однако, Бухарест, где поселилась семья, украинка хотела бы поменять на другой город страны.

Девушка назвала самый неожиданный минус Бухареста. По ее словам, о нем немногие знают.

"Самый неожиданный минус Бухареста, о котором мы даже не догадывались, это то, что летом здесь адски жарко. Ты как сарделька на сковородке… Помогает только когда ты сидишь под кондиционером, а потом тебе приходит бешеный счет за свет", — рассказала харьковчанка.

Она добавила, что прохлады нет даже в 10 часов вечера. Раскаленный асфальт отдает накопленное за день тепло.

Также среди минусов украинка назвала то, что Бухарест – шумный город. Кроме того, в столице Румынии много пробок, говорит девушка.

"Если вы на машине, вам будет здесь туго, лучше пользоваться общественным транспортом", — делится опытом девушка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка назвала минусы Турции после 15 лет жизни там. У нас огромные цены и бюрократия.