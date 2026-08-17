Фотоапарати-"мильниці" знову в моді: чому молодь більше не хоче знімати на телефони і дзеркалки

Ідеальні фото на телефон більше не в тренді

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Компактні цифрові фотоапарати, які ще кілька років тому здавалися пережитком 2000-х, повертаються у повсякденне життя. Особливо активно їх купує молодь — старі Canon, Nikon та Sony знову з'являються на вечірках, концертах і в туристичних поїздках.

Причина не лише в ностальгії. "Телеграф" розповість, чому покоління, яке виросло зі смартфоном у руках, раптом зацікавилося технікою, яку самі смартфони свого часу майже витіснили з ринку.

Старі камери знову потрібні

Популярність "мильниць" — не лише тренд із TikTok. За даними Camera & Imaging Products Association, у 2025 році виробники відвантажили 2,44 млн цифрових камер із вбудованим об'єктивом. Це майже на 30% більше, ніж роком раніше.

Водночас популярність зростає саме у компактних цифрових камер. Великі дзеркальні фотоапарати молодь купує значно рідше — вони складніші, важчі й більше підходять для тих, хто займається фотографією професійно. А от маленьку "мильницю" можна просто покласти в кишеню та взяти із собою на вечірку, концерт чи прогулянку.

Старі фотоапарати. Фото: jirniy_ylov/instagram

Чому не смартфон?

Головна причина проста: старі камери фотографують не так добре.

Смартфон намагається зробити кожен кадр яскравим, чітким і деталізованим. Він автоматично прибирає шум, вирівнює освітлення та змінює кольори.

У старої "мильниці" нічого цього немає. Знімок може вийти темним, зі спалахом на обличчі, шумом і дивними кольорами.

І саме це тепер подобається. Такі фотографії виглядають менш відполірованими. Вони нагадують знімки з сімейних альбомів або фотографії з вечірок початку 2000-х.

Інфографіка ШІ "Телеграф"

TikTok повернув моду на 2000-ні

Окрему роль у цьому відіграли TikTok та Instagram. Користувачі публікують фотографії зі старих камер, показують, які моделі купили, і порівнюють їхні знімки зі смартфонами.

Найчастіше йдеться про старі Canon PowerShot, Sony Cyber-shot та Nikon Coolpix. Частину цих моделей уже давно не виробляють, тому їх шукають на вторинному ринку.

У результаті камера сама стала частиною образу. Її беруть на концерти, вечірки та у подорожі, а фотографії з неї викладають у соцмережі.

Дзеркалка тут ні до чого

Цікаво, що повернення "мильниць" не означає нового захоплення професійною фотографією.

Дзеркальна камера складна, важка і потребує хоча б базових знань про налаштування. Стара компактна камера працює зовсім інакше: навів об'єктив, натиснув кнопку — і готово.

Тому нинішній тренд радше про ностальгыю, ніж про технічні характеристики.

Смартфон об'єднав камеру, редактор, соцмережі та месенджери в одному пристрої. "Мильниця" цього не вміє. І, схоже, саме тому вона знову стала цікавою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому молодь масово купує кравчучки.