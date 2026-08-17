Фотоапарати-"мильниці" знову в моді: чому молодь більше не хоче знімати на телефони і дзеркалки
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Ідеальні фото на телефон більше не в тренді
Компактні цифрові фотоапарати, які ще кілька років тому здавалися пережитком 2000-х, повертаються у повсякденне життя. Особливо активно їх купує молодь — старі Canon, Nikon та Sony знову з'являються на вечірках, концертах і в туристичних поїздках.
Причина не лише в ностальгії. "Телеграф" розповість, чому покоління, яке виросло зі смартфоном у руках, раптом зацікавилося технікою, яку самі смартфони свого часу майже витіснили з ринку.
Старі камери знову потрібні
Популярність "мильниць" — не лише тренд із TikTok. За даними Camera & Imaging Products Association, у 2025 році виробники відвантажили 2,44 млн цифрових камер із вбудованим об'єктивом. Це майже на 30% більше, ніж роком раніше.
Водночас популярність зростає саме у компактних цифрових камер. Великі дзеркальні фотоапарати молодь купує значно рідше — вони складніші, важчі й більше підходять для тих, хто займається фотографією професійно. А от маленьку "мильницю" можна просто покласти в кишеню та взяти із собою на вечірку, концерт чи прогулянку.
Чому не смартфон?
Головна причина проста: старі камери фотографують не так добре.
Смартфон намагається зробити кожен кадр яскравим, чітким і деталізованим. Він автоматично прибирає шум, вирівнює освітлення та змінює кольори.
У старої "мильниці" нічого цього немає. Знімок може вийти темним, зі спалахом на обличчі, шумом і дивними кольорами.
І саме це тепер подобається. Такі фотографії виглядають менш відполірованими. Вони нагадують знімки з сімейних альбомів або фотографії з вечірок початку 2000-х.
TikTok повернув моду на 2000-ні
Окрему роль у цьому відіграли TikTok та Instagram. Користувачі публікують фотографії зі старих камер, показують, які моделі купили, і порівнюють їхні знімки зі смартфонами.
Найчастіше йдеться про старі Canon PowerShot, Sony Cyber-shot та Nikon Coolpix. Частину цих моделей уже давно не виробляють, тому їх шукають на вторинному ринку.
У результаті камера сама стала частиною образу. Її беруть на концерти, вечірки та у подорожі, а фотографії з неї викладають у соцмережі.
Дзеркалка тут ні до чого
Цікаво, що повернення "мильниць" не означає нового захоплення професійною фотографією.
Дзеркальна камера складна, важка і потребує хоча б базових знань про налаштування. Стара компактна камера працює зовсім інакше: навів об'єктив, натиснув кнопку — і готово.
Тому нинішній тренд радше про ностальгыю, ніж про технічні характеристики.
Смартфон об'єднав камеру, редактор, соцмережі та месенджери в одному пристрої. "Мильниця" цього не вміє. І, схоже, саме тому вона знову стала цікавою.
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