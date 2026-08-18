Вот откуда у Лободы тяга ко всему российскому: всплыли интересные скандалы с ее мамой

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Пока певица Светлана Лобода продолжает исполнять русскоязычные композиции во время полномасштабной войны России против Украины, в сети упомянули о давних скандалах, связанных с ее семьей.

В частности, глава общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив обратила внимание на деятельность матери артистки Натальи Лободы, которая в свое время была депутатом Ирпенского городского совета.

По словам Федорив, Наталья Лобода представляла в Ирпенском горсовете партию "Новые лица". "Телеграф" напоминает, что в 2017 году она стала участницей российской телепрограммы "Пусть говорят", где рассказывала о якобы угрозах со стороны украинских "радикалов".

Во время эфира Лобода-старшая приготовила торт, а также получила букет цветов от российского певца Николая Баскова, который после начала полномасштабного вторжения стал одним из публичных поклонников Кремля.

После возмущения жителей Ирпеня из-за поведения депутата СБУ заявила о намерении проверить Светлану Лободу и ее мать. Уже в сентябре того же года Наталья подала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.

Федорив также напомнила об инциденте, который произошел в том же году в Ирпенском городском совете. Во время сессии там раздался гимн России. Она связывает этот эпизод с деятельностью партии "Новые лица", которую называет политическим проектом бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка.

Мама Лободы была депутатом Ирпенского городского совета. Возила тортик для раша ТВ. Лобода-мамзель представляла партию… Новые лица — политический проект экс-мера Ирпеня Владимира Карплюка. Нам пришлось поднажать, чтобы выкурить эту л*рву из Ирпенского совета. Петр Щербина и Владимир Карплюк делали круглые глазенки и говорили: а что тут такого? Ирина Федорив

Владимир Карплюк. Фото: facebook.com/karplyuk2019

Отдельно Федорив вспомнила о связях Карплюка с движением "АллатРа". Она привела позицию СБУ, согласно которой под видом "миссионерской" деятельности участники этого движения оправдывали вооруженную агрессию России и распространяли кремлевские нарративы о создании "союза славянских народов" под руководством Москвы.

Карплюк "подогревал" канал "Аллатра"

Напомним, что в движении "АллатРа" ранее были замечены высокопоставленные должностные лица. В 2023 году сообщалось, что туда входят экс-глава СБУ Иван Баканов и бывшая вице-премьер Украины Ирина Верещук.