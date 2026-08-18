Ось звідки у Лободи тяга дo всьoгo рoсійськoгo: спливли цікаві скандали з її мамoю

Проросійський шлейф навколо родини Лободи. У мережу спливли старі скандали /

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Поки співачка Світлана Лобода продовжує виконувати російськомовні композиції під час повномасштабної війни Росії проти України, у мережі згадали про давні скандали, пов’язані з її родиною.

Зокрема, голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів звернула увагу на діяльність матері артистки Наталії Лободи, яка свого часу була депутаткою Ірпінської міської ради.

За словами Федорів, Наталія Лобода представляла в Ірпінській міськраді партію "Нові обличчя". "Телеграф" нагадує, що у 2017 році вона стала учасницею російської телепрограми "Пусть говорят", де розповідала про нібито погрози з боку українських "радикалів".

Під час ефіру Лобода-старша приготувала торт, а також отримала букет квітів від російського співака Миколи Баскова, який після початку повномасштабного вторгнення став одним із публічних прихильників Кремля.

Після обурення мешканців Ірпеня через поведінку депутата СБУ заявила про намір перевірити Світлану Лободу та її матір. Вже у вересні того ж року Наталія подала заяву про дострокове складання депутатських повноважень.

Федорів також нагадала про інший інцидент, який стався того ж року в Ірпінській міській раді. Під час сесії там пролунав гімн Росії. Вона пов’язує цей епізод із діяльністю партії "Нові обличчя", яку називає політичним проєктом колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка.

Мама Лободи — була депутаткою Ірпінської міської ради. Возила тортик для раша ТВ. Лобода-мамзєль представляла партію… Нові обличчя — це політичний проєкт ексмера Ірпеня Володимира Карплюка. Нам довелося піднатиснути, щоб викурити цю л*рву з Ірпінської ради. Петро Щербина і Володимир Карплюк дєлалі круглиє глазьонкі і казали: "а что тут такова"? Ірина Федорів

Володимир Карплюк. Фото: facebook.com/karplyuk2019

Окремо Федорів згадала про зв’язки Карплюка з рухом "АллатРа". Вона навела позицію СБУ, згідно з якою під виглядом "місіонерської" діяльності учасники цього руху виправдовували збройну агресію Росії та поширювали кремлівські наративи про створення "союзу слов’янських народів" під керівництвом Москви.

Карплюк "підігрівав" канал "Аллатра"

Нагадаємо, що у русі "АллатРа" раніше були помічені високопосадовці. У 2023 році повідомлялось, що туди входять ексглава СБУ Іван Баканов і колишня віцепрем'єрка України Ірина Верещук.