"Берлинская стена" на концерте Вакарчука стала мемом (фото)

Часть зрителей была разделена высокой сеткой

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Во Львове во время концерта группы "Океан Эльзы" с фронтменом Святославом Вакарчуком зрители обратили внимание на необычную конструкцию, разделившую часть публики. В сети ее в шутку сравнили с Китайской и Берлинской стенами, а также неожиданно вспомнили бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Украинский музыкант выступил в Стрыйском парке Львова в воскресенье, 16 августа. Концерт получил название "Романтическое свидание в Стрыйском парке". Сообщается, что вход на мероприятие был свободным, так что послушать музыку собралось значительное количество людей.

Однако после выступления в сети стали распространять фотографии с концерта. На них видно, что часть зрителей оказалась за большой зеленой сеткой, фактически разделившей пространство перед сценой.

Пользователи начали сравнивать сетку с известными стенами, в частности, Китайской и Берлинской. Не обошлось и без политических шуток в адрес Арсения Яценюка, который в свое время был премьер-министром Украины.

"Наверное, строили по проекту Яценюка"

"Яценюк консультировал"

"Есть только три всемирно известных стены: Китайская, Берлинская и Вакарчука на воскресном концерте в Стрыйском парке", — пишут также местные паблики.

Напомним, что "Стена Яценюка" (официально — проект "Стена", или "Европейский вал") — это народное название государственного инженерного проекта по фортификационному обустройству сухопутной границы Украины с РФ, который был инициирован в 2014 году тогдашним премьером. Однако по факту вместо защитных сооружений там установили хилое ограждение и потратили из бюджета на это огромные средства. Яценюка за этот проект до сих пор упрекают.