Многие крутят не туда: что на самом деле означают цифры на регуляторе холодильника

Почему в холодильнике появляется влага и намерзает лед

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В соцсетях распространяют лайфхак, в котором утверждается, что цифры на регуляторе холодильника означают не температуру, а время работы компрессора. Автор также советует летом ставить "2", а зимой — "5", чтобы избежать образования льда и якобы снизить расходы на электроэнергию в десятки раз.

"Телеграф" разобрался, что на самом деле означают цифры на регуляторе и нужно ли менять настройки холодильника в зависимости от времени года.

Что означают цифры на регуляторе

Цифры на механическом регуляторе действительно обычно не означают конкретную температуру в градусах.

Простое правило такое: чем больше цифра, тем интенсивнее работает система охлаждения и тем ниже будет температура внутри. При этом точные показатели могут отличаться в зависимости от модели холодильника.

Нужно ли изменять настройки по сезонам

Температура в комнате действительно влияет на работу холодильника. В жару ему приходится работать интенсивнее, а зимой условия могут быть другими.

Однако универсального правила "2 — летом, 5 — зимой" не существует. Для одной модели такие настройки могут быть нормальными, а для другой — слишком сильными.

Лучше всего проверить инструкцию именно к своему холодильнику или ориентироваться на температуру внутри камеры.

Лед и влага – не всегда из-за регулятора

Если на стенках холодильника появляется влага, а в морозильной камере намерзает лёд, проблема не обязательно заключается в неправильно выставленной цифре.

Причинами также могут быть:

частое открывание дверцы;

тёплый воздух, который попадает внутрь;

повреждённый уплотнитель;

слишком большое количество продуктов или их неправильное размещение;

техническая неисправность.

Почему в холодильнике появляется влага и намерзает лед. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Так же изменение положения регулятора вряд ли снизит потребление электроэнергии "в десятки раз", как утверждает автор лайфхака.

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