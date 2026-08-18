Багато хто крутить не туди: що насправді означають цифри на регуляторі холодильника

Чому в холодильнику з'являється волога і намерзає лід

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У соцмережах поширюють лайфхак, в якому стверджують, що цифри на регуляторі холодильника означають не температуру, а час роботи компресора. Автор також радить влітку ставити "2", а взимку — "5", щоб уникнути льоду та нібито зменшити витрати на електроенергію в десятки разів.

"Телеграф" розібрався, що насправді означають цифри на регуляторі та чи потрібно змінювати налаштування холодильника залежно від пори року.

Що означають цифри на регуляторі

Цифри на механічному регуляторі справді зазвичай не означають конкретну температуру в градусах.

Просте правило таке: чим більша цифра, тим інтенсивніше працює система охолодження і тим нижчою буде температура всередині. Водночас точні показники можуть відрізнятися залежно від моделі холодильника.

Чи треба змінювати налаштування за сезонами

Температура в кімнаті справді впливає на роботу холодильника. У спеку йому доводиться працювати інтенсивніше, а взимку умови можуть бути іншими.

Втім, універсального правила "2 — влітку, 5 — взимку" не існує. Для однієї моделі такі налаштування можуть бути нормальними, а для іншої — надто сильними.

Найкраще перевірити інструкцію саме до свого холодильника або орієнтуватися на температуру всередині камери.

Лід і волога — не завжди через регулятор

Якщо на стінках холодильника з'являється волога, а в морозильній камері намерзає лід, проблема не обов'язково у неправильно виставленій цифрі.

Причинами також можуть бути:

часте відкривання дверцят;

тепле повітря, яке потрапляє всередину;

пошкоджений ущільнювач;

занадто велика кількість продуктів або неправильне їх розміщення;

технічна несправність.

Чому в холодильнику з'являється волога і намерзає лід. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Так само зміна положення регулятора навряд чи зменшить споживання електроенергії "в десятки разів", як стверджує автор лайфхаку.

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