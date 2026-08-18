Компост не будет вонять гнилью: что нужно сделать с ним обязательно

Простые советы на случай, если компост перестал разлагаться и закис

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Компост должен пахнуть влажной землей и лесной подстилкой после дождя. Если вместо этого от компоста тянет гнилью, это сигнал о том, что процессу не хватает воздуха или влаги стало слишком много. Ситуацию можно исправить очень быстро.

Органику в компосте перерабатывают бактерии и грибки, а не "гниение само по себе". Этим микроорганизмам, как и любым живым существам, нужен кислород и умеренная влажность. Если нарушить баланс, на смену чистому разложению приходит гниение, а вместе с ним появляется характерный резкий запах аммиака или тухлых яиц, объясняет NKZ.cz.

Что сделать, чтобы запах не появлялся: три рабочих правила

Давайте компосту дышать. Скошенная трава, ботва или очистки слипаются в плотные влажные комья и перекрывают доступ воздуха к нижним слоям. Возьмите за правило перекапывать (переворачивать) кучу вилами хотя бы раз в 1–2 недели. Это разрыхляет слои и возвращает кислород туда, где идет основная работа микроорганизмов. Следите за балансом "мокрого" и "сухого". Слишком много воды в куче вытесняет воздух из промежутков между частицами. Тогда компост становится тяжелым, липким и начинает гнить. На каждую порцию влажных "зеленых" отходов (трава, очистки, ботва) нужно добавлять примерно столько же сухих листьев, мелких веток, соломы, сена или измельченного картона. Не сыпьте свежую траву слоями без "сухой прослойки". Свежескошенная трава — отличный источник азота, но сама по себе, толстым слоем, она слипается и не пропускает воздух. Каждый слой травы рекомендуется присыпать сухими листьями, соломой или измельченными ветками сразу, а не по факту появления запаха. Это же касается кухонных очистков — их тоже стоит перемежать сухими компонентами.

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Что делать, если компост воняет гнилью

Прежде всего нужно перекопать всю кучу вилами и разбить слежавшиеся комки. Если масса на ощупь мокрая и липкая, обязательно добавить сухие материалы и снова перемешать. При необходимости нужно повторить процесс через несколько дней.

Резкий запах уходит постепенно, а не мгновенно. Если процесс наладится, масса при перекопке станет рыхлой, воздушной и приобретет нейтральный землистый запах.