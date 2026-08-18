Компост не будет вонять гнилью: что нужно сделать с ним обязательно
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Простые советы на случай, если компост перестал разлагаться и закис
Компост должен пахнуть влажной землей и лесной подстилкой после дождя. Если вместо этого от компоста тянет гнилью, это сигнал о том, что процессу не хватает воздуха или влаги стало слишком много. Ситуацию можно исправить очень быстро.
Органику в компосте перерабатывают бактерии и грибки, а не "гниение само по себе". Этим микроорганизмам, как и любым живым существам, нужен кислород и умеренная влажность. Если нарушить баланс, на смену чистому разложению приходит гниение, а вместе с ним появляется характерный резкий запах аммиака или тухлых яиц, объясняет NKZ.cz.
Что сделать, чтобы запах не появлялся: три рабочих правила
- Давайте компосту дышать. Скошенная трава, ботва или очистки слипаются в плотные влажные комья и перекрывают доступ воздуха к нижним слоям. Возьмите за правило перекапывать (переворачивать) кучу вилами хотя бы раз в 1–2 недели. Это разрыхляет слои и возвращает кислород туда, где идет основная работа микроорганизмов.
- Следите за балансом "мокрого" и "сухого". Слишком много воды в куче вытесняет воздух из промежутков между частицами. Тогда компост становится тяжелым, липким и начинает гнить. На каждую порцию влажных "зеленых" отходов (трава, очистки, ботва) нужно добавлять примерно столько же сухих листьев, мелких веток, соломы, сена или измельченного картона.
- Не сыпьте свежую траву слоями без "сухой прослойки". Свежескошенная трава — отличный источник азота, но сама по себе, толстым слоем, она слипается и не пропускает воздух. Каждый слой травы рекомендуется присыпать сухими листьями, соломой или измельченными ветками сразу, а не по факту появления запаха. Это же касается кухонных очистков — их тоже стоит перемежать сухими компонентами.
Что делать, если компост воняет гнилью
Прежде всего нужно перекопать всю кучу вилами и разбить слежавшиеся комки. Если масса на ощупь мокрая и липкая, обязательно добавить сухие материалы и снова перемешать. При необходимости нужно повторить процесс через несколько дней.
Резкий запах уходит постепенно, а не мгновенно. Если процесс наладится, масса при перекопке станет рыхлой, воздушной и приобретет нейтральный землистый запах.