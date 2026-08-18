Компост не буде смердіти гниллю: що потрібно зробити з ним обов’язково

Прості поради на випадок, якщо компост перестав розкладатися і закис

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Компост має пахнути вологою землею та лісовою підстилкою після дощу. Якщо замість цього від компосту тхне гниллю, це сигнал про те, що процесу бракує повітря або вологи стало занадто багато. Ситуацію можна виправити дуже швидко.

Органіку в компості переробляють бактерії та грибки, а не "гниття саме по собі". Цим мікроорганізмам, як і будь-яким живим істотам, потрібен кисень та помірна вологість. Якщо порушити баланс, на зміну чистому розкладанню приходить гниття, а разом із ним з'являється характерний різкий запах аміаку або тухлих яєць, пояснює NKZ.cz.

Що зробити, щоб запах не з’являвся: три робочі правила

Давайте компосту дихати. Скошена трава, гичка або очистки злипаються у щільні вологі грудки та перекривають доступ повітря до нижніх шарів. Візьміть за правило перекопувати (перевертати) купу вилами хоча б раз на 1–2 тижні. Це розпушує шари та повертає кисень туди, де йде основна робота мікроорганізмів. Стежте за балансом "мокрого" та "сухого". Занадто багато води в купі витісняє повітря з проміжків між частинками. Тоді компост стає важким, липким і починає гнити. На кожну порцію вологих "зелених" відходів (трава, очистки, гичка) потрібно додавати приблизно стільки ж сухих листя, дрібних гілок, соломи, сіна або подрібненого картону. Не сипте свіжу траву шарами без "сухого прошарку". Свіжоскошена трава — чудове джерело азоту, але сама по собі, товстим шаром, вона злипається і не пропускає повітря. Кожен шар трави рекомендується присипати сухим листям, соломою або подрібненими гілками одразу, а не за фактом появи запаху. Це ж стосується кухонних очистків — їх теж варто перешаровувати сухими компонентами.

Фото згенероване ШІ

Що робити, якщо компост смердить гниллю

Насамперед потрібно перекопати всю купу вилами й розбити грудки, що злежалися. Якщо маса на дотик мокра та липка, обов'язково додати сухі матеріали та знову перемішати. За необхідності потрібно повторити процес через кілька днів.

Різкий запах зникає поступово, а не миттєво. Якщо процес налагодиться, маса під час перекопування стане пухкою, повітряною і набуде нейтрального землистого запаху.