Конец коммунальным долгам? В Украине предлагают освободить от расходов некоторые категории граждан

Чтобы петицию рассмотрели необходимо собрать 25 тысяч голосов

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В Украине предлагают ввести мораторий на оплату коммуналки в период военного положения. Это аргументируют необходимостью усиления социальной защиты в тяжелое время.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на соответствующую электронную петицию, зарегистрированную на сайте Кабмина.

Справка: cбор подписей под инициативой начался 17 августа 2026 года. Чтобы документ официально рассмотрел Кабинет Министров Украины, он должен собрать 25 000 подписей. До конца голосования остается 91 день.

Автор обращения отмечает, что в период полномасштабной войны миллионы граждан Украины сталкиваются со значительным ростом расходов на жилье, питание, медицинское обеспечение и другие базовые нужды.

"Для многих домохозяйств оплата жилищно-коммунальных услуг составляет существенную финансовую нагрузку", — говорится в документе.

В связи с этим правительству предлагают внедрить госпрограмму, чтобы украинцы не лишались базовых услуг из-за временной нехватки средств.

Петиция на сайте Кабмина

Что предлагает петиция

Ввести для определенных законодательством категорий граждан мораторий на оплату отдельных жилищно-коммунальных услуг или части.

Для граждан, на которых не распространяется мораторий, предусмотреть адресную государственную компенсацию части стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Запретить начисление штрафов и пеней на период действия моратория.

Установить механизм реструктуризации задолженности, возникшей вследствие невозможности своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения.

Обеспечить усиленную социальную защиту военнослужащих и членов их семей, ветеранов, внутри перемещенных лиц, семей погибших защитников Украины, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения.

"Прошу государство обеспечить, чтобы ни одна украинская семья не была лишена доступа к базовым жилищно-коммунальным услугам исключительно из-за временной финансовой несостоятельности, вызванной условиями военного положения", — добавляет автор.

Контекст "Телеграфа": Представление петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

Более подробно о том, что такое петиция в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить".

К примеру, ранее "Телеграф" писал, как недавно к Кабмину обратились граждане с предложением заморозить цены на коммунальные услуги во время войны с Россией.