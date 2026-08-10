Эти пенсионеры могут больше вообще не платить за коммуналку: ПФУ сказал, кто в списке

Государство также будет компенсировать покупку топлива

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Некоторые украинские пенсионеры имеют право на освобождение от оплаты коммуналки. Однако человек должен соответствовать определенным критерием.

Об этом пишет Пенсионный фонд. Речь идет о гражданах, которые до выхода на пенсию трудились в сельской местности на социально важных должностях, и после назначения выплат продолжают проживать в селе. Примечательно, что они не только полностью освобождаются от оплаты счетов за свет и газ и других платежей, но и получают льготу на приобретение твердого топлива.

Кто в списке:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев;

библиотекари;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры;

работники образовательных учреждений в сфере культуры.

Однако для получения льготы недостаточно просто принадлежать к одной из этих профессий. Пенсионер также должен:

иметь не менее трех лет стажа работы на соответствующей должности;

на момент выхода на пенсию работать именно на должности, дающей право на льготу;

после выхода на пенсию продолжать проживать в сельской местности.

После оформления льготы государство будет компенсировать 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг и топлива в пределах установленных законодательством норм.

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