Кінець комунальним боргам? В Україні пропонують звільнити від витрат деякі категорії громадян

Щоб петицію розглянули, необхідно зібрати 25 тисяч голосів.

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В Україні пропонують запровадити мораторій на оплату комуналки у період воєнного стану. Це аргументують необхідністю посилення соціального захисту у важкий час.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на відповідну електронну петицію, зареєстровану на сайті Кабміну.

Довідка: збір підписів під ініціативою розпочався 17 серпня 2026 року. Щоб документ офіційно розглянув Кабінет Міністрів України, він має зібрати 25 тисяч підписів. До кінця голосування залишається 91 день.

Автор звернення наголошує, що у період повномасштабної війни мільйони громадян України стикаються зі значним зростанням витрат на житло, харчування, медичне забезпечення та інші базові потреби.

"Для багатьох домогосподарств оплата житлово-комунальних послуг становить суттєве фінансове навантаження", — йдеться у документі.

У зв’язку з цим уряду пропонують запровадити держпрограму, щоб українці не позбавлялися базових послуг через тимчасову нестачу коштів.

Петиція на сайті Кабміну

Що пропонує петиція

Запровадити для визначених законодавством категорій громадян мораторій на оплату окремих житлово-комунальних послуг або їх частини.

Для громадян, на яких не поширюється дія мораторію, передбачити адресну державну компенсацію частини вартості житлово-комунальних послуг.

Заборонити нарахування штрафів і пені на період дії мораторію.

Встановити механізм реструктуризації заборгованості, що виникла внаслідок неможливості своєчасної оплати житлово-комунальних послуг у період воєнного стану.

Забезпечити посилений соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, сімей загиблих захисників України, осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих категорій населення.

"Прошу державу забезпечити, щоб жодна українська сім’я не була позбавлена доступу до базових житлово-комунальних послуг виключно через тимчасову фінансову неспроможність, спричинену умовами воєнного стану", — додає автор.

Контекст "Телеграфу": Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно про те, що таке петиція у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити ".

Наприклад, раніше "Телеграф" писав, як нещодавно до Кабміну звернулися громадяни із пропозицією заморозити ціни на комунальні послуги під час війни із Росією.