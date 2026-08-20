Осень готовит погодные контрасты: Украине угрожают не только дожди

Узнайте, какой погоды ожидать этой осенью и к чему подготовиться

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Погоду в мире осенью 2026 года будет бросать из крайности в крайность. Причиной этому является так называемое глобальное потепление. Однако погоду именно в Украине будут определять местные условия. Ожидается, что осень в нашей стране будет контрастной и переменчивой в плане погоды.

"Телеграф" проанализировал открытые данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) и рассказывает, какой погоды ожидать в Украине этой осенью.

Какая будет погода?

Главным климатическим вызовом для Украины предстоящей осенью станет резкая контрастность погоды. По прогнозам синоптиков, если влажные дождливые дни будут резко сменяться прохладными и безветренными ночами, то Украину часто будут накрывать густые туманы. Это может привести к повышенной аварийности, так что водителям нужно приготовиться к плохой видимости на дорогах.

Осенняя погода. Фото: открытые источники

Еще один сценарий, который возможен для Украины этой осенью — это мощные антициклоны, которые будут блокировать атмосферные фронты. При таком развитии ситуации страну ждут продолжительные сухие и теплые периоды, что создаст риски дефицита почвенной влаги.

При этом метеорологи ВМО акцентируют на том, что глобальное потепление не гарантирует автоматически "дождливую осень", а лишь расшатывает климатическую систему. А появление туманов или засушливых периодов будет зависеть от сочетания влажности, приземного охлаждения и перемешивания воздуха на местах.

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