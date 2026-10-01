Кофе и круассан всего за 2 грн: где украинцы могут найти такую щедрость

В сети раскрыли секрет бережливости

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Пользователь Threads Дмитрий, ведущий блог "О еде и коммуникациях", поделился с подписчиками лайфхаком. Он рассказал, как бесплатно получить кофе и круассан в "Сільпо".

Украинец опубликовал сообщение о способе экономии в соцсети. По его словам, он получил божественный вкус всего за 2 грн.

"Как получить кофе и круассан из "Сильпо" по 1 гривне? А это, на секундочку, 198 грн экономии. Тестирую сейчас подписки от ПриватБанка", – написал интернет-пользователь.

По его словам, подписка, о которой идет речь, стоит 129 грн, а первый месяц вообще бесплатный. С ее помощью можно получить кофе и круассан почти бесплатно. Например, он выбрал латте с кокосовым молоком.

"Прикольно! Люблю подобные плюшки. Особенно учитывая, что я уже вышел в плюс, а все другие предложения считайте теперь бесплатными. PS: Миндальный круассан в "Сільпо" – божественный!", – поделился впечатлениями Дмитрий.

В комментариях он объяснил, что это что-то вроде бонусов за подписку. Нужно только оформить эту услугу в ПриватБанке.

"Из плюшек – кофе, круассан и 5% скидки в "Сільпо" на не акционные товары. Кэшбеки на почтовые сервисы и подписки, такие как YouTube или Apple Music", – рассказал автор сообщения.

Он добавил, что в ПриватБанке существует групповая подписка за 297 грн на всех. Смысл в том, что еще 4 человека могут получить то же самое.

То есть, на примере круассана с кофе можно посчитать:

200 х 5 = 1000 грн – стоимость 5 порций кофе и 5 круассанов

2 х 5 = 10 грн – эти деньги нужно оплатить за 5 круассанов и столько же стаканчиков кофе

1000 — 10 = 990 грн — экономия на семью из 5 человек.

990 — 297 = 693 — разница (плюс) между ежемесячной подпиской и экономией на круассанах с кофе на 5 человека.

"Сейчас хочу протестить еще конверты, на них 7% годовых", — написал интернет-пользователь.

Напомним, в ПриваБанке есть не только "плюшки", но и скрытые платежи. Недавно украинка заметила снятие комиссии за покупку на OLX и выразила свое негодование в соцсети.