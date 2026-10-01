Это спасет вашу консервацию: украинка поделилась хитростью с крышками (видео)

Украинцы неоднозначно отреагировали на этот лайфхак

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Консервация с использованием стеклянных банок и винтовых крышек твист-офф завоевала огромную популярность среди хозяек благодаря своей невероятной простоте и удобству. Винтовые крышки закручиваются вручную буквально за пару секунд, однако и здесь есть свои хитрости.

Украинка Яна Борсук поделилась лайфхаком для данного способа консервации. Суть заключается в том, чтобы перед окончательной закруткой немного прокрутить крышку против часовой стрелки. Делать это нужно до характерного щелчка. После этого крышку закручивают в привычном направлении — по часовой стрелке.

"А вы знали, как правильно закрывать крышку на консервацию? Потому что я об этом лайфхаке узнала недавно", — написала Яна, прикрепив соответствующее видео.

Вот почему движение "против часовой стрелки до щелчка" так эффективно:

Попадание в пазы: Резьба на стеклянной банке и внутренние выступы крышки твист-офф имеют несколько заходных точек. Когда вы сначала слегка крутите крышку назад (против часовой стрелки), вы должны услышать или почувствовать легкий щелчок — это момент, когда витки резьбы крышки точно совмещаются с началом резьбы на горлышке банки.

Резьба на стеклянной банке и внутренние выступы крышки твист-офф имеют несколько заходных точек. Когда вы сначала слегка крутите крышку назад (против часовой стрелки), вы должны услышать или почувствовать легкий щелчок — это момент, когда витки резьбы крышки точно совмещаются с началом резьбы на горлышке банки. Защита от перекоса: Если просто начать крутить крышку по часовой стрелке с усилием, она может стать криво. В таком случае закрутить ее до конца удастся, но герметичность нарушится, крышка вздуется или сорвется, а консервация испортится.

Если просто начать крутить крышку по часовой стрелке с усилием, она может стать криво. В таком случае закрутить ее до конца удастся, но герметичность нарушится, крышка вздуется или сорвется, а консервация испортится. Гарантия герметичности: Правильно "поймав" резьбу с помощью обратного движения, вы затем легко и ровно закручиваете крышку по часовой стрелке. Она сядет плотно, обеспечивая надежную вакуумную изоляцию заготовки.

Добавим, что опытные хозяйки встретили данный лайфхак с иронией, однако новички поблагодарили Яну за совет.

"Ждем новые видео: Как закрывать двери; Как закрывать крышки чайника; Как закрывать окна и т.д"

"Это дно разума"

"Я вам больше скажу: банки с консервацией закрытые такими крышками нельзя переворачивать"

"Хозяйке уважение! Вопрос — как правильно вскипятить воду?"

"А много людей и не знают. Тут смешного ничего нет. У меня соседка не может нормально закрыть такие крышки до сих пор. Не каждому сразу доходит. Я делаю не с одного хлопка, а после второго, так надежнее"

"Спасибо Вам, но по-другому ее не закроешь и это известно!"

"Как скучно я живу!…."

"Молодчина"

"Вот вы Америку открыли!"

"Глубокая мысль…"

"Спасибо вам!"

Домашние заготовки могут храниться месяцами, но иногда крышка на банке начинает выгибаться наружу. Вздутая крышка не всегда означает, что продукт уже испортился.