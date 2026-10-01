Укр

Это спасет вашу консервацию: украинка поделилась хитростью с крышками (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Консервация Новость обновлена 01 октября 2026, 21:04
Консервация. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Украинцы неоднозначно отреагировали на этот лайфхак

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Консервация с использованием стеклянных банок и винтовых крышек твист-офф завоевала огромную популярность среди хозяек благодаря своей невероятной простоте и удобству. Винтовые крышки закручиваются вручную буквально за пару секунд, однако и здесь есть свои хитрости.

Украинка Яна Борсук поделилась лайфхаком для данного способа консервации. Суть заключается в том, чтобы перед окончательной закруткой немного прокрутить крышку против часовой стрелки. Делать это нужно до характерного щелчка. После этого крышку закручивают в привычном направлении — по часовой стрелке.

"А вы знали, как правильно закрывать крышку на консервацию? Потому что я об этом лайфхаке узнала недавно", — написала Яна, прикрепив соответствующее видео.

Переглянути в Threads

Вот почему движение "против часовой стрелки до щелчка" так эффективно:

  • Попадание в пазы: Резьба на стеклянной банке и внутренние выступы крышки твист-офф имеют несколько заходных точек. Когда вы сначала слегка крутите крышку назад (против часовой стрелки), вы должны услышать или почувствовать легкий щелчок — это момент, когда витки резьбы крышки точно совмещаются с началом резьбы на горлышке банки.
  • Защита от перекоса: Если просто начать крутить крышку по часовой стрелке с усилием, она может стать криво. В таком случае закрутить ее до конца удастся, но герметичность нарушится, крышка вздуется или сорвется, а консервация испортится.
  • Гарантия герметичности: Правильно "поймав" резьбу с помощью обратного движения, вы затем легко и ровно закручиваете крышку по часовой стрелке. Она сядет плотно, обеспечивая надежную вакуумную изоляцию заготовки.

Добавим, что опытные хозяйки встретили данный лайфхак с иронией, однако новички поблагодарили Яну за совет.

"Ждем новые видео: Как закрывать двери; Как закрывать крышки чайника; Как закрывать окна и т.д"

"Это дно разума"

"Я вам больше скажу: банки с консервацией закрытые такими крышками нельзя переворачивать"

"Хозяйке уважение! Вопрос — как правильно вскипятить воду?"

"А много людей и не знают. Тут смешного ничего нет. У меня соседка не может нормально закрыть такие крышки до сих пор. Не каждому сразу доходит. Я делаю не с одного хлопка, а после второго, так надежнее"

"Спасибо Вам, но по-другому ее не закроешь и это известно!"

"Как скучно я живу!…."

"Молодчина"

"Вот вы Америку открыли!"

"Глубокая мысль…"

"Спасибо вам!"

Домашние заготовки могут храниться месяцами, но иногда крышка на банке начинает выгибаться наружу. Вздутая крышка не всегда означает, что продукт уже испортился.

Теги:
#Банки #Консервация