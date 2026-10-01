Удар по мосту в Киеве: Россия меняет правила игры, что делать Украине

По мнению эксперта, оккупанты неслучайно выбрали день для подобной атаки

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Россияне нарушили одну из основных договоренностей времен полномасштабной войны в Украине, ударив по Южному мосту в Киеве. По мнению журналиста, экссоветника главы Министерства внутренних дел Вадима Денисенко, Москва может прибегнуть к изменению "мостовой" стратегии сразу по нескольким причинам. Одна из них, вероятно, — отсутствие у Украины защиты от реактивных "шахедов".

Денисенко на собственной Facebook-странице отмечает, что мосты всегда были "красной линией" в противостоянии россиян и украинцев. ВСУ фактически не трогали Керченский (Крымский) мост, российские войска избегали прямых ударов по переправам через Днепр. В настоящее время эта негласная договоренность нарушена.

"Сейчас, похоже, принято решение проверить, могут ли эти [реактивные] "шахеды" повредить мост настолько, чтобы он перестал функционировать. Мост достаточно сильная конструкция и одним ударом его не снести, но целенаправленные удары в одну точку, в теории, могут иметь эффект. Сейчас россияне начали этот "эксперимент".

При этом он отмечает, что день атаки, скорее всего, выбран не случайно, ведь 1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц.

Денисенко об ударе по Южному мосту в Киеве. Скриншот

По мнению эксперта, Путин понимает, что из-за подобных действий оккупантов Украина теперь может открыто начать регулярные удары по мосту через Керченский пролив. Однако на этом этапе войны, уверен Денисенко, Крымский мост потерял свое "символическое значение", и в Кремле прекрасно об этом знают. При этом достаточно сильным ответом на подобные атаки могли стать новые "дальнобойные санкции" по нефтяной энергоструктуре РФ, но у Путина могут надеяться на сдерживающий фактор в виде давления Трампа.

"У нас нет выбора, нам нужно поднимать ставки в переговорах с США и требовать повлиять на РФ", – твердо убежден Денисенко.

Что известно об атаке?

1 октября россияне атаковали ударным беспилотником одну из переправ через Днепр в Киеве – Южный мост. В это время там ехал поезд метро. К счастью, машинист вовремя сориентировался и довольно быстро добрался до правого берега. На станции "Выдубичи" всех пассажиров, находившихся в поезде во время атаки, высадили. Обошлось без пострадавших. Повреждено ли само транспортное средство, пока неизвестно.

Враг использует новое оружие

Мосты могут представлять интерес для ударов врага еще и из-за появления обновленных ударных беспилотников. На днях враг впервые применил против Украины новые модифицированные "Герани". Как сообщал советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, эти дроны имеют боезаряд с особой кумулятивно-режущей специальной нагрузкой (КРСН). Из-за его наличия подобные БПЛА идеальны для атак на железные мосты и высоковольтные опоры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцам следует ожидать масштабного появления перехватчиков для реактивных беспилотников врага. Текущую ситуацию по воздушной обороне Украины объяснял известный авиационный эксперт Константин Криволап.