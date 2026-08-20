Осінь готує погодні контрасти: Україні загрожують не лише дощі

Дізнайтеся, якої погоди очікувати цієї осені та до чого підготуватися

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Погоду у світі восени 2026 року кидатиме з крайнощів у крайності. Причиною є так зване глобальне потепління. Проте погоду саме в Україні визначатимуть місцеві умови. Очікується, що осінь у нашій країні буде контрастною та мінливою у плані погоди.

"Телеграф" проаналізував відкриті дані Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) та розповідає, на яку погоду очікувати в Україні цієї осені.

Якою буде погода?

Головним кліматичним викликом для українців цієї осені стане різка контрастність погоди. За прогнозами синоптиків, якщо вологі дощові дні різко змінюватимуться прохолодними та безвітряними ночами, то Україну часто накриватимуть густі тумани. Це може призвести до підвищеної аварійності, тож водіям потрібно приготуватися до поганої видимості на дорогах.

Осіння погода. Фото: відкриті джерела

Ще один сценарій, який можливий для України восени, — це потужні антициклони, які блокуватимуть атмосферні фронти. За такого розвитку ситуації на країну чекають тривалі сухі та теплі періоди, що створить ризики дефіциту ґрунтової вологи.

При цьому метеорологи ВМО наголошують на тому, що глобальне потепління не гарантує автоматично "дощову осінь", а лише розхитує кліматичну систему. А поява туманів чи посушливих періодів залежатиме від поєднання вологості, приземного охолодження та перемішування повітря на місцях.

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