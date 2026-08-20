Кастрюля засияет как новая: рецепт смеси, которая растворит весь многолетний нагар

Способ работает без агрессивной химии и трения

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Оттирание пригоревшей кастрюли занимает много времени и усилий. На самом деле справиться с многолетним нагаром можно без изнурительной чистки и использования агрессивных чистящих средств.

О таком способе рассказали на портале ADBZ. Метод построен на сочетании пищевой соды и горчичного порошка.

Жир и нагар, годами въедающиеся в стенки посуды, плохо поддаются обычным моющим средствам, потому что образуют плотную пленку. Пищевая сода создает щелочную среду, которая помогает расщеплять жиры, а горчичный порошок работает как естественный обезжириватель и одновременно мягкий абразив. Вместе эти два компонента образуют связку, которая справляется даже с застарелыми пятнами.

Готовится средство просто. На пять литров воды понадобится около 100 граммов пищевой соды и столько же горчичного порошка. Воду нужно довести до кипения, всыпать оба ингредиента, размешать и дать покипеть еще немного, чтобы сода полностью растворилась, а горчичный порошок равномерно распределился в воде. После этого в горячую жидкость необходимо погрузить саму кастрюлю или сковороду и оставить примерно на 10–15 минут.

Фото сгенерировано ИИ

Если у посуды пластиковая ручка, полностью погружать ее в кипяток не стоит, чтобы пластик не деформировался. А вынимать посуду лучше в плотной термостойкой перчатке. После того как кастрюля немного остынет, достаточно слегка пройтись по ней губкой, и застарелый нагар отходит сам, без усилий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чего начать уборку кухни, чтобы процесс не затянулся надолго.